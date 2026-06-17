Murió Eric Roy, el entrenador que llevó al Brest a la histórica clasificación a la Champions League

El entrenador del Brest , Eric Roy , murió este miércoles a los 58 años como consecuencia de un cáncer de páncreas, según informó su familia. El técnico francés atravesaba la enfermedad desde hacía tres años y deja una huella imborrable en el fútbol de su país, especialmente por el trabajo realizado al frente del club bretón.

Roy había alcanzado notoriedad internacional durante la última temporada gracias a la histórica campaña que protagonizó con Brest, una de las grandes sorpresas del fútbol francés. Bajo su conducción, el equipo logró una clasificación inédita para la Liga de Campeones y se consolidó entre los protagonistas de la Ligue 1.

La noticia provocó conmoción en el fútbol francés, donde era reconocido tanto por su trayectoria como futbolista como por el éxito alcanzado en una carrera como entrenador que se desarrolló lejos de los grandes focos mediáticos durante buena parte de su recorrido.

Nacido futbolísticamente en Niza, Roy se desempeñó como centrocampista y también vistió las camisetas de Lyon y Olympique de Marsella durante su etapa como jugador profesional. Tras retirarse, inició su camino como entrenador precisamente en el club donde se había formado.

Il est difficile de trouver les mots pour exprimer toute la tristesse que nous ressentons après la disparition de notre coach Éric Roy. Le Président, la direction et l’ensemble du Stade Brestois 29 partagent la douleur de sa famille, de son épouse, de ses 2 enfants, ainsi que… pic.twitter.com/huowypFr4q

Sin embargo, pasaron doce años hasta que volvió a asumir un proyecto en un banco de suplentes. En 2023 llegó a Brest y rápidamente transformó la realidad de una institución acostumbrada a pelear por la permanencia en la máxima categoría del fútbol francés.

Su trabajo alcanzó dimensiones históricas cuando llevó al equipo al tercer puesto de la Ligue 1, solo por detrás del Paris Saint-Germain y Mónaco. Ese resultado permitió al club clasificarse por primera vez a la Liga de Campeones.

La aventura europea también dejó momentos memorables. Brest consiguió superar la fase de grupos de la competición y avanzó hasta la repesca, instancia en la que quedó eliminado frente al PSG, que posteriormente conquistaría la primera Champions League de su historia.

Más allá de los resultados internacionales, Roy cumplió con creces los objetivos planteados por la dirigencia. Consiguió mantener al club en la primera división francesa tanto en la temporada de la histórica clasificación europea como en la campaña más reciente, consolidando un legado que permanecerá entre los capítulos más importantes de la historia de Brest.