MotoGP anticipa un escenario "difícil" para correr el Gran Premio de Qatar, pero descarta reubicar la fecha

El CEO de Dorna Sports advirtió que la carrera de MotoGP prevista para abril enfrenta serias dificultades por el contexto en la región.

La competencia en Qatar está en duda por la situación bélica.

El calendario del MotoGP 2026 podría sufrir una modificación significativa debido a la situación geopolítica en Medio Oriente. La disputa del Gran Premio de Qatar, una de las citas tradicionales del campeonato, está bajo análisis ante el escenario de conflicto en la región.

Así lo confirmó Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, quien reconoció públicamente que el evento presenta complicaciones. "Va a ser difícil que se pueda disputar la carrera de Qatar", afirmó durante un acto realizado en Madrid junto a los campeones del mundo de la temporada 2025.

La competencia está programada para el 12 de abril, luego de las fechas en Brasil y Austin, pero el contexto actual pone en duda su realización. "Parece complicado que se pueda celebrar", agregó el directivo, aunque aclaró que continúan las gestiones.

motogp qatar Crece la preocupación en MotoGP por la posible cancelación del GP de Qatar X @QNAEnglish Un escenario incierto para el calendario de MotoGP Ezpeleta explicó que la organización mantiene diálogo permanente con las autoridades locales: "Estamos en contacto con el gobierno de Catar y con los organizadores", señaló, dejando en claro que todavía no hay una resolución definitiva. "Todavía es pronto para tomar una decisión", remarcó.