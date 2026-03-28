Moto3: el argentino Valentín Perrone largará tercero en el Gran Premio de Estados Unidos

Valentín Perrone completó una gran vuelta en la qualy de Austin. Por su parte, su compatriota Marco Morelli no anduvo bien y largará 18°.

El piloto argentino de Red Bull KTM, Valentín Perrone, culminó tercero en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Moto3 y largará desde esa posición en la carrera principal del domingo.

En el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin se llevó a cabo el segundo día de la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Moto3 donde, en la clasificación, el argentino Perrone destacó terminando tercero, por debajo del español Álvaro Carpe de Red Bull KTM Ajo y del irlandés Casey O’Gorman de SIC58 Squadra Corse.

El argentino logró esta posición tras un final ajustado donde, en una peligrosa maniobra que tuvo que esperar el posterior veredicto de los comisarios, rebasó al español Brian Uriarte. Así, Perrone marcó 2m12s526, quedando a 419 milésimas de Carpe que marcó 2m12s107.

Cuándo y por dónde ver el GP de Austin de Moto3 Este domingo desde las 14 horas, el piloto argentino buscará sumar la primera victoria de esta temporada y en la categoría, tras estar en el podio en la primera fecha en Tailandia y quedar séptimo el fin de semana pasado en Brasil.

Marco Morelli Moto3 Marco Morelli largará 18° en la carrera de Moto3 en Austin y buscará trepar posiciones desde el fondo. (Prensa Aspar) @AsparTeam Por su parte, su compatriota Marco Morelli de CFMoto Aspar Team no tuvo una buena clasificación al igual que su compañero y candidato al título, Máximo Quiles, que terminó octavo. El argentino finalizó en el puesto 18 y no pudo mejorar su tiempo de 2m14s646 por cruzar la meta al mismo tiempo que se bajaba la bandera de cuadros.