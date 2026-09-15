¿Messi será convocado para los amistosos de la Selección argentina? El fuerte rumor y qué dicen en la AFA
Con la confirmación oficial de los amistosos, volvió a instalarse la versión de que Lionel Messi podría tener su last dance con la camiseta argentina.
Lionel Messi ya anunció su adiós definitivo de la Selección argentina, pero en la AFA trabajan con la esperanza de que el capitán pueda tener una última función con la celeste y blanca. Y la próxima fecha FIFA, con amistosos ya confirmados, aparece como el escenario ideal para dicho acontecimiento.
Messi, ante su posible partido de despedida: ¿acepta la invitación de la AFA?
La idea es que Leo pueda despedirse de la manera que se lo merece: en una cancha, con la 10 y la cinta, frente a miles de hinchas argentinos coreando su nombre. Por eso, en la casa madre del fútbol argentino todavía no se animan a descartar su presencia.
La primera señal, sin embargo, no fue la esperada. Este martes, cuando se hicieron oficiales los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, la imagen elegida no dejó rastro alguno de Messi: en la foto del anuncio aparecen Lionel Scaloni, Enzo Fernández y Nicolás González. Un detalle que alimentó las dudas, aunque no alcanzó para apagar la expectativa.
Desde la AFA vienen trabajando para convencer a la Pulga de jugar un último partido a modo de despedida. El objetivo es claro: que el adiós sea en vivo y en directo, en una escena que quede para siempre en la historia de la Selección.
Si bien en Ezeiza no pierden el optimismo, lo cierto es que a esta hora todavía no se conoció la respuesta de Messi, que hasta hace unos días estaba más cerca del no que del sí. La lista de convocados por Lionel Scaloni saldrá en cualquier momento y recién ahí se conocerá el veredicto final. Algunos aseguran que ya es un hecho que el hombre del Inter Miami dirá presente. La respuesta estará en las próximas horas.