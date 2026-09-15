¿Messi será convocado para los amistosos de la Selección argentina? El fuerte rumor y qué dicen en la AFA

Con la confirmación oficial de los amistosos, volvió a instalarse la versión de que Lionel Messi podría tener su last dance con la camiseta argentina.

Lionel Messi ya anunció su adiós definitivo de la Selección argentina, pero en la AFA trabajan con la esperanza de que el capitán pueda tener una última función con la celeste y blanca. Y la próxima fecha FIFA, con amistosos ya confirmados, aparece como el escenario ideal para dicho acontecimiento.

Messi, ante su posible partido de despedida: ¿acepta la invitación de la AFA? La idea es que Leo pueda despedirse de la manera que se lo merece: en una cancha, con la 10 y la cinta, frente a miles de hinchas argentinos coreando su nombre. Por eso, en la casa madre del fútbol argentino todavía no se animan a descartar su presencia.

La primera señal, sin embargo, no fue la esperada. Este martes, cuando se hicieron oficiales los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, la imagen elegida no dejó rastro alguno de Messi: en la foto del anuncio aparecen Lionel Scaloni, Enzo Fernández y Nicolás González. Un detalle que alimentó las dudas, aunque no alcanzó para apagar la expectativa.

#SelecciónMayor Amistosos internacionales en Argentina



https://t.co/EGXFxPpv6x pic.twitter.com/FYrhP28qBK — Selección Argentina (@Argentina) September 15, 2026 Desde la AFA vienen trabajando para convencer a la Pulga de jugar un último partido a modo de despedida. El objetivo es claro: que el adiós sea en vivo y en directo, en una escena que quede para siempre en la historia de la Selección.