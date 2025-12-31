Mercado de pases: quiénes son los cinco futbolistas que ya sumó Independiente Rivadavia

El pasado lunes, Independiente Rivadavia puso primera en la Ciudad Deportiva y comenzó con los entrenamientos pensando en un 2026 con compromisos importantísimos. Además del torneo local de Primera División , deberá afrontar la Copa Argentina y, nada más ni nada menos, que la Copa Libertadores de América .

Al equipo de Alfredo Berti se le viene un año espectacular, pero también complejo. Deberá prepararse para estar a la altura de semejantes objetivos, tras conseguir en este 2025 el primer título nacional en la historia del club y de la provincia.

Por todo esto, y principalmente porque deberá debutar en Copa Argentina el 18 de enero en San Luis ante Estudiantes de Caseros, el cuerpo técnico decidió comenzar la pretemporada antes de lo previsto . Estaba planificado que el inicio fuese el lunes 5 de enero, pero se adelantó para el pasado lunes 29 de diciembre.

Así fue que el plantel realizó la primera práctica el lunes 29 por la tarde, luego volvió a entrenar el martes 30 por la mañana, descansará miércoles 31 y el jueves 1 de enero y volverá a trabajar el viernes 2 para ya no frenar.

Independiente Rivadavia ya tiene cerradas cinco incorporaciones al plantel. Dos de ellos ya se sumaron y comenzaron a entrenar con el grupo y los otros tres están al caer.

Desde el lunes, ya trabajan con el equipo Emmanuel Gómez Riga, de 24 años, que surgió en Vélez Sarsfield y viene de jugar en Alvarado de Mar del Plata, que fue confirmado este lunes y que ya está a disposición de Alfredo Berti, y Tobías Ganduglia, el chico que quedó libre en Estudiantes de La Plata y, en principio, tendrá continuidad en la Reserva del Azul.

Mientras tanto, los otros tres nombres son José Florentín, Diego Crego y Stefano Moreyra, quienes ya acordaron su llegada al Parque con la dirigencia azul, pero que aún no se sumaron a los entrenamientos.

Florentín, volante paraguayo de 29 años, es el hombre de mayor experiencia por ahora en este inicio de mercado de pases para la Lepra. Viene de jugar en Central Córdoba de Santiago del Estero, con participación en Copa Libertadores de América e incluso con un tanto frente al Flamengo en Brasil.

jose florentin José Florentín viene de Central Córdoba.

Crego viene de una gran temporada con Deportivo Madryn en la Primera Nacional. Tiene 28 años, es extremo por izquierda y tendrá su primera participación en Primera División. Jugó como titular casi todos los partidos del equipo patagónico en el año.

crego Diego Crego, con la camiseta de Deportivo Madryn.

Moreyra, en tanto, fue confirmado recién este martes. Es volante, tiene 24 años y viene de jugar en Instituto de Córdoba. Quedó libre en este mercado de pases y llega en esa condición a la Lepra. En la Gloria jugó 44 partidos y anotó un gol.

moreyra Stefano Moreyra quedó libre en Instituto.

Por otro lado, es un hecho que Gonzalo Ríos regresará a la institución tras su paso a préstamo por Banfield y será tenido en cuenta.

La Lepra debuta en Copa Argentina el 18 de enero y luego juega por el torneo local, en la fecha 1, con Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini, el fin de semana siguiente.