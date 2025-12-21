Mercado de pases: cinco nombres fuertes del fútbol europeo que hoy están sin club

El mercado de pases europeo está a punto de activarse y, como ocurre en cada ventana de transferencias, aparecen nuevas oportunidades. Esta vez, la atención se posa en una lista de futbolistas que supieron brillar en la élite, pero que hoy atraviesan un presente distinto, lejos de los reflectores y sin contrato vigente.

A partir del 1 de enero en ligas como Inglaterra, Alemania y Francia —y un día después en España e Italia— los clubes podrán incorporar refuerzos. En ese contexto, varios nombres con pasado reciente en equipos grandes quedaron en libertad de acción y esperan una propuesta que les permita reinventarse.

Ya sea por decisiones deportivas, lesiones, problemas físicos o cambios de proyecto, estos jugadores afrontan un momento clave . Con experiencia de sobra y recorrido internacional, todos buscan volver a sentirse protagonistas en el máximo nivel del fútbol europeo.

El lateral izquierdo de 27 años quedó libre tras desvincularse del Al-Hilal, club que decidió no incluirlo en la competencia local pese a su protagonismo internacional. En su paso por Arabia Saudita disputó más de medio centenar de partidos, con goles y asistencias que respaldan su rendimiento.

Con pasado en Atlético de Madrid y convocatorias a la selección brasileña, Lodi no pierde vigencia. Incluso dejó abierta la puerta a un regreso a Sudamérica al confesar: “Me gustaría jugar algún día en River. Está en mi corazón y me gusta muchísimo. Gallardo es un gran entrenador”, aunque por ahora su futuro apunta nuevamente a Europa.

Renan Lodi ¿Teléfono para Gallardo? Renan Lodi admitió su deseo de jugar en River.

Lorenzo Insigne deja su rol estelar en la MLS

A los 34 años, el italiano atraviesa uno de los momentos más abiertos de su carrera. Tras acordar la rescisión de su contrato con Toronto FC, donde era uno de los salarios más altos, quedó en libertad luego de un ciclo con buenos números individuales.

Ídolo absoluto del Napoli y con una extensa trayectoria en la Serie A, Insigne analiza regresar a su país. Según su entorno, la Lazio aparece como una opción concreta, aunque el ex internacional italiano evalúa distintas alternativas antes de definir su próximo destino.

Lorenzo Insigne celebra el gol de la victoria. Foto: @sscnapoliES Lorenzo Insigne evalúa volver al fútbol italiano en este mercado de pases. Foto: @sscnapoliES

Dele Alli y un futuro lleno de incógnitas

El presente del mediocampista inglés se presenta incierto. Tras rescindir con el Como, donde tuvo un paso casi testimonial, su continuidad como futbolista profesional está en duda. Las lesiones y los problemas personales marcaron su carrera en los últimos años.

Su irrupción en el Tottenham lo había posicionado como una de las grandes promesas del fútbol europeo, con presencia sostenida en la selección inglesa. Hoy, a los 29 años, Alli enfrenta una encrucijada que podría marcar el final anticipado de su carrera.

Kane y Dele Alli anotaron los goles de los Spurs. Tottenham Hotspur Foto: Tottenham Hotspur El futuro de Delle Alli es una incógnita.

Diego Costa, un goleador histórico sin destino definido

El delantero hispano-brasileño lleva meses sin equipo y su situación genera interrogantes. Su última experiencia fue en el fútbol brasileño, pero desde comienzos de año se encuentra libre y sin anuncios concretos sobre su futuro.

Con más de 200 goles a nivel profesional y pasos por Atlético de Madrid, Chelsea y la selección española, Diego Costa aún no confirmó si continuará jugando. Incluso rechazó propuestas recientes, alimentando el misterio sobre su próximo movimiento.

diego costa Diego Costa rechazó algunas propuestas y se sabe poco sobre su futuro. Shutterstock

Juan Bernat, experiencia europea lista para volver

Tras superar una pubalgia que requirió dos intervenciones quirúrgicas, el lateral español está nuevamente disponible. Quedó libre luego de su paso por el Getafe y apunta a encontrar un club que le permita relanzar su carrera.

Con pasado en Bayern Múnich y PSG, además de presencias en la selección española, Bernat ofrece recorrido y jerarquía. Si logra continuidad física, su perfil aparece como una oportunidad interesante para equipos que busquen experiencia inmediata.