Mazazo para Rosario Central a días del partido de octavos del Clausura ante Estudiantes

Rosario Central, que viene de perder el invicto en Avellaneda, recibió un baldazo de agua fría antes del mata-mata contra Estudiantes en el Gigante de Arroyito.

La última fecha del Torneo Clausura terminó siendo un dolor de cabeza muy grande para Rosario Central. Ya con el primer puesto asegurado en la tabla anual y también en la Zona B, Ariel Holan decidió no guardar a todos los titulares en la derrota 1-0 ante Independiente y eso le terminó generando un problema enorme de cara a los playoffs.

El DT cuidó tanto a Ángel Di María como a Alejo Véliz para visitar al Rojo ya que ambos estaban al límite de amarillas y corrían riesgo de perderse el inicio de los mata-mata, pero no hizo lo mismo con otra de figuras del equipo. Uno de ellos fue Ignacio Malcorra, quien jugó los 90 minutos en Avellaneda y, una vez consumado el partido, vio la roja por un fuerte encontronazo con Rodrigo Fernández Cedrés.

Mazazo para Rosario Central: la dura sanción a Malcorra tras ser expulsado ante Independiente Por ese episodio, Central ya sabía que no iba a poder contar con el enganche de 38 años para recibir el próximo sábado a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final. Sin embargo, el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA trajo consigo un verdadero mazazo.

Ignacio Malcorra Malcorra recibió dos fechas de sanción luego de ver la roja ante Independiente: se pierde octavos y cuartos del Clausura. @RosarioCentral Luego de analizar el informe presentado por el árbitro Sebastián Zunino, el acta oficial dio a conocer una dura suspensión de dos fechas para Malcorra. En ese sentido, el equipo rosarino también lo perdería en unos hipotéticos cuartos ante el ganador del cruce entre Central Córdoba (SdE) y San Lorenzo. Aunque claro, antes deberá superar al Pincha en la instancia previa.