Marcelo Gallardo tuvo un inesperado gesto con los hinchas de River en la previa de un duelo determinante
El entrenador de River salió a saludar y firmar autógrafos antes del cruce ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina en San Luis.
El plantel de River Plate llegó a Villa Mercedes para el debut en la Copa Argentina frente a Ciudad de Bolívar y el que tomó la iniciativa fue Marcelo Gallardo. El DT salió del hotel para encontrarse con los hinchas que esperaban desde temprano en las inmediaciones.
La reacción fue inmediata: fotos, autógrafos y cánticos para respaldar al entrenador pese al momento irregular del equipo. El técnico se mostró distendido, sonrió y se quedó varios minutos junto al público.
Te Podría Interesar
Reapareció Marcelo Gallardo tras su expulsión en River
El Muñeco venía de ser expulsado ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 y aguarda la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA. De momento, todo indica que podría estar frente a Vélez Sarsfield en Liniers.
Debido a esa sanción, no habló en conferencia tras el último encuentro y su última aparición había sido en La Paternal. Ahora eligió mostrarse cerca de la gente en la previa del viaje.
River afronta un partido sensible en el comienzo del semestre. Aunque se trata de los 32avos de final, una eliminación temprana podría agrandar las dudas futbolísticas que arrastra el equipo en las últimas presentaciones.
El partido ante Ciudad de Bolívar se jugará esta noche a las 22 en el estadio La Pedrera de San Luis y será televisado por TyC Sports.