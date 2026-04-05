Maipú se juega la permanencia y Alexis Matteo su futuro: ultimátum en Quilmes

Maipú visita a Quilmes desde las 17hs con una presión que excede el resultado. Alexis Matteo se juega su cargo.

Deportivo Maipú afronta un partido cargado de tensión este domingo desde las 17 ante Quilmes, por la fecha 8 de la Primera Nacional. Pero no es un encuentro más: es una verdadera final anticipada, tanto para el equipo como para su entrenador.

El presente del Cruzado obliga. Llega golpeado tras varias fechas sin ganar y con tres derrotas consecutivas que lo empujaron a los últimos puestos de la zona, encendiendo todas las alarmas en la dirigencia y en el mundo maipucino.

Maipú se juega la continuidad de Alexis Matteo En ese contexto, el mensaje es claro: hay que ganar. No solo para cortar la racha, sino también para sostener un proyecto que quedó en la cuerda floja. Desde la dirigencia ya bajaron una señal fuerte: si no hay un resultado positivo, el ciclo del entrenador podría llegar a su fin.

Del otro lado estará un Quilmes que viene en alza, con confianza tras su último triunfo y que buscará hacerse fuerte en el Centenario. Así, Maipú no solo juega puntos. Juega futuro, continuidad y credibilidad. En un fútbol donde los tiempos son cada vez más cortos, el Cruzado llega a un límite: o reacciona, o empieza de nuevo.



