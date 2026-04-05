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Maipú se juega la permanencia y Alexis Matteo su futuro: ultimátum en Quilmes

Maipú visita a Quilmes desde las 17hs con una presión que excede el resultado. Alexis Matteo se juega su cargo.

godoy cruz vs maipu (3)
Alf Ponce Mercado / MDZ

Deportivo Maipú afronta un partido cargado de tensión este domingo desde las 17 ante Quilmes, por la fecha 8 de la Primera Nacional. Pero no es un encuentro más: es una verdadera final anticipada, tanto para el equipo como para su entrenador.

El presente del Cruzado obliga. Llega golpeado tras varias fechas sin ganar y con tres derrotas consecutivas que lo empujaron a los últimos puestos de la zona, encendiendo todas las alarmas en la dirigencia y en el mundo maipucino.

Maipú se juega la continuidad de Alexis Matteo

En ese contexto, el mensaje es claro: hay que ganar. No solo para cortar la racha, sino también para sostener un proyecto que quedó en la cuerda floja. Desde la dirigencia ya bajaron una señal fuerte: si no hay un resultado positivo, el ciclo del entrenador podría llegar a su fin.

Del otro lado estará un Quilmes que viene en alza, con confianza tras su último triunfo y que buscará hacerse fuerte en el Centenario. Así, Maipú no solo juega puntos. Juega futuro, continuidad y credibilidad. En un fútbol donde los tiempos son cada vez más cortos, el Cruzado llega a un límite: o reacciona, o empieza de nuevo.

godoy cruz vs maipu (7)
Nahuel Galardi, levantò su nivel en los ùltimos partidos.

Nahuel Galardi, levantò su nivel en los ùltimos partidos.

Probables formaciones:

Quilmes: Gonzalo Marinelli; Martín Vallejos, Ariel Kippes, Luciano Recalde, Thomas Ortega; Ramiro Martínez, Agustín Bolívar, Axel Batista, Ulises Vera, Agustín Lavezzi y Alexis Domínguez. DT: Leandro Gracián.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo de La Reta; Mirko Bonfigli, Fausto Montero, Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Lisandro Cabrera y Matías Viguet o Franco Saccone.DT: Alexis Matteo.

Estadio: Quilmes

Árbitro: Julián Jerez

Hora:17

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