Luciano Benavides, campeón del Dakar: la historia del argentino que tocó el cielo con las manos

Tras consagrarse campeón del Dakar 2026 , en la categoría de motos, el atleta argentino Luciano Benavides brindó una conferencia de prensa en las instalaciones de Grupo Simpa, representante oficial de KTM en Argentina. Allí, el salteño estuvo acompañado de su hermano Kevin, quien se consagró campeón del Rally Dakar en 2021 y 2023, siendo el primer argentino en lograrlo en la categoría motos.

En diálogo con MDZ , Luciano reveló cómo nació su fanatismo por las motos y les dejó un mensaje a las nuevas generaciones que aspiran a algún día conquistar el tan prestigioso Touareg dorado.

“Mi fanatismo por las motos comenzó de muy chiquito, creo por mi papá, que corría en ese momento, pero lo hacía más como una especie de hobby”, indicó. Luciano explicó que, en aquel momento, en Salta no existía el enduro a nivel profesional como hoy en día.

“Él me metió esa chispita de las motos”, manifestó Luciano. A su vez, el atleta de Red Bull reveló que de chico le “reventaba” los canteros a su mamá, debido a que le gustaba armar pistas de motocross en los canteros. Al ser consultado sobre su principal referente, Luciano respondió sin dudar: “Siempre siguiéndolo a mi hermano”.

“Me subí a las motos a los 5 años y no bajé nunca, así que llevo 25 años arriba de una moto y no me pienso bajar”, sentenció.

¿Qué le diría a ese Luciano de chico que luchó tanto por este momento?

“Que crea en él, que crea más en él, desde un principio, que los sueños se hacen realidad, cuando uno está dispuesto a ir en busca de eso, a pesar de todas las adversidades, y que a veces no sabemos cuán cerca estamos de cumplir nuestro sueño, o de hacer un gran cambio en nuestra vida, hasta que realmente lo creemos de adentro y esas cosas pasan”, expresó Luciano, visiblemente conmocionado.

Y agregó: “Le diría eso y que disfrute, que disfrute que es lo más lindo que pasa en la vida”.

¿Qué le quiere transmitir a estas nuevas generaciones que tal vez se quieran meter en el deporte, pero no saben cómo o lo ven muy lejano?

El piloto salteño les habló a los más jóvenes y les transmitió que “no paren de ir en busca de sus sueños, que con esfuerzo y trabajo se pueden lograr las cosas, inclusive por más que este es un deporte difícil de entrar, porque obviamente se necesitan recursos y demás”. Y continuó: “Ojalá que yo sea un ejemplo y que esto tenga también más difusión, para que dé la posibilidad a muchos pilotos”.

Por último Luciano, sostuvo que para lograr el éxito hay que estar decidido a hacerlo, y dejar muchas cosas de lado. “Son cosas que después, como hoy, no me arrepiento, rinde su fruto, no me arrepiento de nada, y realmente es una forma de vida también”, concluyó.