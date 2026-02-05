Los Pumitas ponen primera en Paraná con fuerte presencia mendocina

El seleccionado argentino M20, Los Pumitas , iniciará su primera concentración del año del 10 al 14 de febrero, con cinco jugadores de Mendoza entre los convocados.

Los Pumitas comenzarán oficialmente su temporada 2026 con una concentración clave en la ciudad de Paraná , donde del 10 al 14 de febrero trabajarán con la mira puesta en el gran objetivo del año: el Mundial Juvenil . El seleccionado nacional M20 estará integrado por 46 preseleccionados , que entrenarán en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE).

La convocatoria cuenta con una marcada presencia mendocina, con cinco jugadores citados por el cuerpo técnico que encabeza Nicolás Fernández Miranda , lo que vuelve a confirmar el buen momento del rugby de la provincia.

Entre los citados aparecen Bautista Salinas (pilar) y Federico Serpa (apertura), ambos de Los Tordos , junto a Laureano Valle (pilar), Tomás Canedo (apertura/centro) y Julián Cossutta (wing), representantes de Mendoza Rugby Club .

“Es una oportunidad para estar juntos y no solo entrenar fuerte, sino también generar buenos vínculos. Queremos que nos reconozcan como un equipo que labura, que eleva la vara y que tiene ganas de competir y ganar”.

Además, el ex medio scrum de Los Pumas valoró el contexto de la concentración:

“La gente nos trata excelente y nos sirve mucho tener entrenamientos abiertos. Este año, además, cerramos el viernes con un entrenamiento conjunto con Capibaras XV, lo cual suma mucho”.

La agenda de entrenamientos en Paraná

Martes 10 de febrero

19.30: charla para entrenadores en CAE, a cargo de Nicolás Fernández Miranda.

Miércoles 11 de febrero

10.00 a 12.20: entrenamiento en CAE Plumazo.

17.30 a 19.00: entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

Jueves 12 de febrero

10.00 a 12.00: entrenamiento en CAE Plumazo.

17.30 a 19.00: entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

Viernes 13 de febrero

10.00 a 11.00: entrenamiento en CAE Parque Urquiza.

18.00 a 20.00: entrenamiento en Santa Fe Rugby Club.

Los Pumitas dan así el primer paso de una temporada exigente, con la ilusión intacta y una base de trabajo que empieza a tomar forma desde Paraná.