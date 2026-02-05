Eusebio Guiñazú y un nuevo desafío con Los Pumitas: "Es una etapa clave para agregar valor"

El mendocino Eusebio Guiñazú vuelve a ponerse la camiseta argentina, esta vez desde otro lugar. El exPuma se sumó al staff de Los Pumitas y afronta el desafío con entusiasmo , convencido de la importancia del proceso formativo que atraviesan los juveniles.

“ La verdad que estoy muy contento con todos los desafíos que se vienen. Volver a representar al país en otro rol es muy importante , porque los jugadores están en una etapa de desarrollo muy linda, que es clave para agregar valor”, expresó Guiñazú, destacando el momento que vive el seleccionado juvenil.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Guiñazú remarcó que el foco del proyecto está puesto en una mirada integral del jugador. Según explicó, los jóvenes llegan con un recorrido previo exigente y con una base sólida construida en sus clubes y franquicias.

“ Son jugadores que vienen trabajando desde principio de año, con un proceso de alto rendimiento en sus franquicias. Todos estos chicos son personas ante todo , y buscamos hacer un abordaje integral para que representen a la Argentina de la mejor manera posible”, señaló.

Dentro del cuerpo técnico, Guiñazú tendrá una función bien definida, aunque no limitada a lo que sucede dentro de la cancha. Estará a cargo del trabajo específico del pack de forwards , pero también asumirá una tarea clave en la detección de talentos.

“Voy a estar a cargo del trabajo del pack de forwards y también tendré otro rol muy interesante, que es la detección de jugadores, por lo que estaré en contacto permanente con los entrenadores de las distintas provincias”, explicó.

En ese sentido, subrayó que el scouting no se reduce solo al rendimiento deportivo. “La detección no es solo deportiva, tiene que ver con conocer el entorno y la realidad de cada jugador, porque todos vienen de contextos diferentes. Nosotros como staff tenemos esa última milla, pero hay mucha gente trabajando antes en el entorno de cada chico”.

Un staff consolidado y la mirada puesta en el futuro

Guiñazú también valoró el grupo humano con el que se encontró al sumarse al seleccionado juvenil. Acostumbrado a liderar procesos, esta vez le toca integrarse a un equipo que ya venía funcionando.

“Me encontré con un gran equipo de trabajo. Ellos ya vienen trabajando juntos y yo me sumo a un staff muy aceitado. Estoy acostumbrado a liderar, pero hoy me toca integrar y eso me pone muy contento, porque se trata de alimentar el futuro de Los Pumas”.

El presente del rugby mendocino

Por último, el ex tercera línea hizo un análisis del buen momento que atraviesa el rugby de Mendoza, tanto a nivel clubes como en representación nacional. Para Guiñazú, los resultados recientes son una señal clara.

Consideró que el último año fue muy positivo, con Marista campeón del Torneo del Interior, Mendoza Rugby jugando una final y Liceo siendo protagonista en el Interior B. “A nosotros nos cuesta mucho competir a nivel nacional por la distancia, por eso estos logros deberían ser una alegría para todos, no solo para los clubes”, reflexionó.

Además, remarcó que la presencia de mendocinos en los seleccionados nacionales, sumada a la competencia interna, confirma que “el rugby mendocino goza de muy buena salud”.