El mendocino Eusebio Guiñazú es nuevo entrenador de Los Pumitas

La Unión Argentina de Rugby designó a Eusebio Guiñazú como nuevo entrenador asistente de Los Pumitas , en reemplazo del cordobés Galo Álvarez Quiñonez, quien pasó a desempeñarse como responsable de los forwards de Dogos XV.

La incorporación del mendocino se produce en una temporada especialmente exigente, que incluye la participación en el Rugby Championship M20 y el Mundial Juvenil.

Guiñazú, surgido en el Mendoza Rugby Club, es una de las figuras más representativas del rugby mendocino y argentino de las últimas décadas. Como jugador, disputó 36 partidos con la Selección Argentina y se desempeñó como pilar en los Pumas, además de desarrollar una destacada carrera internacional, con paso sobresaliente por el RC Toulon de Francia.

Su vínculo con el seleccionado juvenil no es nuevo: integró Los Pumitas en las categorías M19 entre 1999 y 2001, y luego en M21 durante las temporadas 2002 y 2003. Esa experiencia, sumada a su recorrido profesional y su posterior formación como entrenador, fueron determinantes para su llegada al staff técnico.

Con esta designación, el cuerpo técnico de Los Pumitas queda conformado por Nicolás Fernández Miranda como head coach, junto a Carlos Mohapp y el propio Guiñazú como asistentes. El mendocino tendrá a su cargo el trabajo específico con los forwards, área clave dentro del modelo de juego argentino.

Desde su rol, Guiñazú expresó su entusiasmo por volver a un espacio que considera parte fundamental de su recorrido en el rugby, y valoró la posibilidad de sumarse a un proceso de desarrollo que la UAR viene sosteniendo en las divisiones juveniles. En ese sentido, remarcó la importancia de integrarse rápidamente a un staff consolidado y aportar su experiencia en la formación de los jugadores.

Entre los ejes de trabajo, el nuevo asistente pondrá especial atención en la continuidad y fortalecimiento del scrum, uno de los sellos históricos del rugby argentino, además del desarrollo integral del juego de forwards, incluyendo el line, el maul y las obtenciones.

La llegada de Guiñazú representa no solo un refuerzo de jerarquía para Los Pumitas, sino también un motivo de orgullo para el rugby mendocino, que vuelve a tener un representante de peso en la estructura nacional.





El tercer mendocino que dirige a Los Pumitas

El primer mendocino en dirigir a Los Pumitas fue Carlos LupÍn Lizarraga en 1993 y 1994.

Luego, Eduardo Lali Viazzo dirigió al seleccionado nacional juvenil M21 en 2005 y 2006

Los grupos del Mundial M20 2026 que se jugará en Georgia

Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.

Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.

Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.

Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi.

El fixture de Los Pumitas

Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (06:00hs)*

Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (08:30hs)*

Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (08:30hs)*

*Los horarios están con la hora local.