Los Pumas 7's cerraron una fase de grupos para el olvido en Singapur

Los Pumas 7's tuvieron una jornada adversa en el Seven de Singapur y finalizaron últimos en su grupo tras caer frente a Australia, Nueva Zelanda y Francia, en el marco de la tercera etapa de la Serie Mundial 2025/26.

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora comenzó el torneo con una dura derrota ante Australia, que en apenas seis minutos ya ganaba 19-0 gracias a los tries de Aden Ekanayake, Jayden Blake y Dietrich Roache, quien además sumó dos conversiones.

Sobre el cierre del primer tiempo, el seleccionado argentino reaccionó con el try de Marcos Moneta y la conversión de Joaquín Pellandini, y en el arranque del complemento volvió a descontar mediante un ensayo de Santiago Mare, nuevamente convertido por Pellandini. Sin embargo, los australianos lograron sostener la diferencia y se quedaron con el triunfo por un margen ajustado.

En su segunda presentación, frente a Nueva Zelanda, Los Pumas 7's arrancaron de manera prometedora y se adelantaron 10-0 en el marcador. Con el correr de los minutos, los All Blacks lograron equilibrar el desarrollo, aunque los argentinos llegaron a los instantes finales con ventaja de 20-19.

Cuando parecía que podían sellar su primer triunfo, el conjunto oceánico encontró un try decisivo de Kele Lasaqa en la última jugada, seguido por la conversión que estableció el 26-20 definitivo.

Lo que viene para Los Pumas 7's

En el cierre de la fase de grupos, ante Francia, el combinado nacional volvió a mostrar un buen primer tiempo, pero no logró sostener la intensidad en el complemento. A pesar de los tres tries de Santino Zangara, los franceses se llevaron la victoria por 19-15 con un ensayo de Ali Dabo en el último minuto y la posterior conversión de Stephen Parez.

La actividad para Los Pumas 7's continuará este domingo, cuando enfrenten a España a la 1:44 de la madrugada en las semifinales por el quinto puesto. En las fechas previas del circuito, el seleccionado argentino había finalizado octavo en Dubái y segundo en Ciudad del Cabo.