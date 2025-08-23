Los pibes de Gutiérrez jugaron con ímpetu, pero cayeron 2 a 1 ante Estudiantes en San Luis

Gutiérrez Sport Club cayó este sábado por 2 a 1 en su visita a Estudiantes de San Luis por la 6ª fecha de la Zona 2 de la Fase Reválida del Torneo Federal A.

Gutiérrez Sport Club cayó este sábado por 2 a 1 en su visita a Estudiantes de San Luis, en un partido correspondiente a la 6ª fecha de la Zona 2 de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El Cele, con mayoría de jugadores juveniles, ya perdió la categoría y piensa en el armado del equipo para la próxima temporada.

El primer tanto del partido llegó a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Joaquín Bustamante se anticipó al arquero en un córner y conectó la pelota de cabeza para mandarla a la red y poner en ventaja a Estudiantes de San Luis.

En la segunda mitad, el conjunto verdiblanco volvió a golpear rápidamente a través de Ezequiel Sosa, quien fue habilitado por Tati González y, mano a mano con el arquero visitante Tomás Clavijo, definió en forma certera para poner el 2 a 0. Finalmente, Gustavo Gutiérrez logró el descuento a los 21 minutos del complemento luego de un centro de Ignacio Salinas.

Con este resultado, Gutiérrez sigue sin poder sumar puntos en esta etapa y acumula nueve derrotas consecutivas en el certamen. Cabe recordar que el equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello ya descendió al Regional Amateur 2026, ya que apenas logró dos triunfos en un año caótico para la institución del departamento de Maipú.

Nueva caída de Gutiérrez: la síntesis del partido Sportivo Estudiantes (San Luis): Marcos Abrahin; Jhan Valencia, Juan Rosales, Iñaki Esteves y Ezequiel Sosa; Francisco Bustamante, Joaquín Bustamante, Matías Ruiz Sosa y Santiago Lebus; Alex González y Franco Cabrera. DT: Darío Ortiz.