Cuenta regresiva para la revancha entre Los Pumas y los All Blacks: todo lo que hay que saber
Con dos modificaciones confirmadas y la presencia del mendocino Juan Martín González, Los Pumas tendrán revancha ante los All Blacks este sábado a las 18:10.
Con dos modificaciones confirmadas y la sorpresiva ausencia de Rodrigo Isgró, Los Pumas afrontarán la revancha ante los All Blacks en la cancha de Vélez por la segunda jornada del Rugby Championship 2025. El encuentro será este sábado a las 18:10. En la ida vencieron los neozelandeses por 41 a 24.
El equipo conducido por Felipe Contepomi tendrá dos cambios con respecto al partido de ida disputados en Córdoba, ya que Marcos Kremer y Rodrigo Isgró dejarán sus lugares a Juan Martín González y Mateo Carreras.
Te Podría Interesar
En tanto, este viernes se realizará el tradicional Captain’s Run en la cancha de Vélez Sarsfield, un entrenamiento libre que es comandado por el capitán del equipo y en el que se practican algunas jugadas específicas.
El partido ante los All Blacks será el último de los albicelestes en tierras argentinas en el marco del Rugby Championship, ya que los duelos ante Australia se jugarán en Oceanía, mientras que los partidos contra los Springbox se llevarán a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y en Londres, Inglaterra.
Los equipos de Los Pumas y los All Blacks
El entrenador del Seleccionado argentino, Felipe Contepomi, confirmó la alineación titular este jueves en conferencia de prensa, al igual que su par neozelandés Scott Robertson. Así, los quince de cada equipo serán los siguientes:
Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi; Guido Petti, Marcos Kremer; Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Justo Piccardo.
All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Ardie Savea, 8- Simon Parker, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.
Suplentes: Samisoni Taukei’aho, Ollie Norris, Pasilio Tosi; Josh Lord, Wallace Sititi; Finlay Christie, Quinn Tupaea, Damian McKenzie.
Historial entre Argentina y Nueva Zelanda en el Rugby Championship
El historial de enfrentamientos entre Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship es netamente favorable a los visitantes, ya que suman 13 victorias en igual cantidad de encuentros desde la primera participación de los argentinos en 2012 hasta el encuentro del último sábado en el Kempes. Todos los partidos:
- 2012: Argentina 15 – 51 Nueva Zelanda
- 2013: Argentina 15 – 33 Nueva Zelanda
- 2014: Argentina 13 – 34 Nueva Zelanda
- 2016: Argentina 17 – 36 Nueva Zelanda
- 2017: Argentina 10 – 36 Nueva Zelanda
- 2018: Argentina 17 – 35 Nueva Zelanda
- 2019: Argentina 16 – 20 Nueva Zelanda
- 2020: Argentina 0 – 38 Nueva Zelanda
- 2021: Argentina 13 – 36 Nueva Zelanda
- 2022: no se enfrentaron en la Argentina
- 2023: Argentina 12 – 41 Nueva Zelanda
- 2024: no se enfrentaron en la Argentina
- 2025: Argentina 24 – 41 Nueva Zelanda
La agenda completa del torneo
Luego del comienzo del torneo con victorias para los All Blacks ante Argentina en Córdoba y la gran remontada de los Wallabies sobre Sudáfrica, el calendario para lo que resta del Rugby Championship en su última edición es el siguiente:
16 de agosto
- Sudáfrica 22-38 Australia
- Argentina 24 - Nueva Zelanda 41
23 de agosto
- 12:10 Sudáfrica - Australia
- 18:10 Argentina - Nueva Zelanda
6 de septiembre
- 01:30 Australia - Argentina
- 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica
13 de septiembre
- 01:00 Australia - Argentina
- 04:05 Nueva Zelanda - Sudáfrica
27 de septiembre
- 02:05 Nueva Zelanda - Australia
- 12:10 Sudáfrica - Argentina
4 de octubre
- 06:45 Australia - Nueva Zelanda
- 10:00 Argentina - Sudáfrica (en Londres)