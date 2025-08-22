Cuenta regresiva para la revancha entre Los Pumas y los All Blacks: todo lo que hay que saber

Con dos modificaciones confirmadas y la presencia del mendocino Juan Martín González, Los Pumas tendrán revancha ante los All Blacks este sábado a las 18:10.

Los Pumas recibirán a los All Blacks este sábado en el estadio José Amalfitani por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

Con dos modificaciones confirmadas y la sorpresiva ausencia de Rodrigo Isgró, Los Pumas afrontarán la revancha ante los All Blacks en la cancha de Vélez por la segunda jornada del Rugby Championship 2025. El encuentro será este sábado a las 18:10. En la ida vencieron los neozelandeses por 41 a 24.

El equipo conducido por Felipe Contepomi tendrá dos cambios con respecto al partido de ida disputados en Córdoba, ya que Marcos Kremer y Rodrigo Isgró dejarán sus lugares a Juan Martín González y Mateo Carreras.

En tanto, este viernes se realizará el tradicional Captain’s Run en la cancha de Vélez Sarsfield, un entrenamiento libre que es comandado por el capitán del equipo y en el que se practican algunas jugadas específicas.

El partido ante los All Blacks será el último de los albicelestes en tierras argentinas en el marco del Rugby Championship, ya que los duelos ante Australia se jugarán en Oceanía, mientras que los partidos contra los Springbox se llevarán a cabo en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y en Londres, Inglaterra.

Juan Martín González habló en la previa ante los Wallabies. Foto: Rugby Australia Juan Martín González sumó minutos en Córdoba y ahora será titular ante los All Blacks en la cancha de Vélez. Foto: Rugby Australia Los equipos de Los Pumas y los All Blacks El entrenador del Seleccionado argentino, Felipe Contepomi, confirmó la alineación titular este jueves en conferencia de prensa, al igual que su par neozelandés Scott Robertson. Así, los quince de cada equipo serán los siguientes: