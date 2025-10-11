Los dos polémicos goles anulados a Gimnasia ante Deportivo Madryn: ¿manos intencionales o casuales?
El VAR fue protagonista en la definición por el ascenso: al Lobo le anularon dos goles por presuntas manos que dejaron muchas dudas y encendieron la polémica en Vicente López.
La definición por el ascenso directo a la Liga Profesional entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn empezó con tensión y polémica. A los cuatro minutos, el equipo de Ariel Broggi festejaba el 1-0 con un gol de Imanol González, pero el tanto fue anulado tras una extensa revisión del VAR que desató la polémica.
La jugada nació luego de un centro venenoso que Matías Muñoz bajó al corazón del área para que González empuje al gol dentro del área chica. En primera instancia, la duda pasó por si la pelota había ingresado completamente al arco, algo que luego se confirmó: la pelota entró en su totalidad. Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez terminó invalidando la acción por una mano previa de Muñoz.
Te Podría Interesar
Así fue el polémico gol anulado a Gimnasia en la final ante Madryn
El VAR, con Héctor Paletta a cargo, determinó que la mano del jugador de Gimnasia era sancionable. Pero las repeticiones no fueron concluyentes: desde una cámara parece intencional, desde otra totalmente casual. La controversia creció aún más porque el reglamento solo invalida el gol por mano si el contacto es del autor del tanto, no de un compañero, salvo que sea deliberada.
El propio Ramírez generó más desconcierto: no cobró nada en primera instancia, ni gol ni infracción, hasta recibir el llamado desde la cabina del VAR. Así, Gimnasia pasó del grito eufórico al desconcierto total en apenas segundos, en una final que ya promete estar cargada de tensión y debate.
El segundo gol anulado a Gimnasia en la final por el ascenso
El segundo golpe para el Lobo llegó a los 39 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Romano empujó una gran jugada colectiva que había nacido con Servetto. El delantero bajó la pelota con el pecho y armó la jugada que terminó en la red, pero el VAR volvió a intervenir y anuló el gol por una presunta mano en el control inicial.
La cámara oficial mostró una imagen borrosa y con zoom pixelado, mientras que la transmisión de TyC Sports ofrecía una toma mucho más clara, donde parecía que la pelota le daba primero en el pecho. La decisión, otra vez, desató la bronca del plantel y la tribuna del Lobo: ¿manos intencionales o casuales?