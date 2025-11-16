Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli cerraron la temporada 2025 con puntos

La categoría Moto3 bajó el telón de su temporada 2025 en Valencia con presencia destacada para los argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda), quienes finalizaron décimo y duodécimo en una carrera ganada por el español Adrián Fernández (Honda).

El cierre del Mundial volvió a entregar un resultado positivo para la representación nacional y confirmó el ingreso de Perrone en el top ten anual.

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana mostró un inicio firme de ambos pilotos, aunque ese impulso inicial no logró sostenerse con el correr de las vueltas. Perrone llegó a ubicarse séptimo en los primeros compases, pero su KTM no encontró el ritmo necesario para seguir en el grupo de punta. Finalmente retrocedió al segundo pelotón, donde protagonizó una intensa disputa por el décimo puesto junto a Jesús Ríos (Honda) y Stefano Nepa (Honda).

Valentín Perrone terminó décimo en el campeonato y Morelli volvió a sumar en la última fecha.

El argentino cruzó la bandera a cuadros en el undécimo lugar y avanzó al décimo tras la sanción aplicada a Morelli . Ese resultado lo dejó con 134 puntos, cerrando el campeonato en el último escalón del top ten y como tercero entre los novatos del año. En 2026 continuará en Tech3, que afrontará una nueva etapa tras la compra del equipo por un grupo inversor encabezado por Günther Steiner.

¡ÚLTIMA LARGADA DE LOS ARGENTINOS EN 2025! Marco Morelli y Valentín Perrone mantuvieron su top10 en el comienzo del #ValenciaGP . Disfruta el último GP del 2025 en ESPN y Disney Plus Plan Premium. pic.twitter.com/pxjyuKaMz0

Morelli también tuvo un arranque sólido: largó desde el quinto puesto —su mejor posición en ocho fines de semana mundialistas— y se mantuvo entre los líderes en las primeras vueltas. Sin embargo, con el paso del tiempo su Honda perdió ritmo y quedó aislado en la pista.

El piloto argentino terminó noveno, pero un recargo por no cumplir una vuelta larga lo relegó al duodécimo lugar. Cerró la temporada con 18 puntos y finalizó 24° en el campeonato. Su futuro ya está definido: correrá en 2026 para el Aspar Team, donde compartirá estructura con Máximo Quiles.

La victoria en Valencia quedó en manos de Adrián Fernández, seguido por Álvaro Carpe (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda). Completaron el top five el italiano Guido Pini (KTM) y el español Máximo Quiles (KTM).

¡ALEGRIA SIN FIN! Adrián Fernández logró su primer triunfo en Moto3 y lo hizo en la última carrera del 2025, y en su país.



Así se festeja. pic.twitter.com/Zl1sV9vFjW — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) November 16, 2025

El cierre mundialista dejó a los dos argentinos dentro de la zona de puntos y consolidó un debut prometedor para ambos en Moto3.