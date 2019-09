Los 16 "Pumas" que debutarán en el Mundial de Japón

El Mundial de Rugby comenzará el 20 de septiembre con el duelo entre Japón y Rusia, mientras que Argentina tendrá su comienzo el 21 enfrentando a Francia, en un partido que puede empezar a definir el pase a cuartos de final.

Pero el dato llamativo de esta Copa del Mundo es que será la primera de 16 jugadores argentinos, que entre todos ellos suman una edad promedio de 24 años. Cada uno lleva su propia historia, que vale la pena conocer.

Emiliano Boffelli: nació en Rosario, se formó en Duendes, juega en Jaguares y tiene 24 años. Hizo su debut el 10 de junio de 2017 con Inglaterra y ya lleva 25 caps. "Siempre soñé con jugar en Los Pumas. De chico faltaba al colegio para verlos".

Rodrigo Bruni: se formó en UNCAS de Tandil, jugó en San Luis y ahora lo hace en Jaguares. Tiene 26 años e hizo su debut vs. Irlanda en 2018. "UNCAS es todo. Me criaron y me educaron. Siento que el 50% de lo que soy hoy se lo debo a ellos".

Santiago Carreras: debutó en Los Pumas en el último amistoso con Sudáfrica. Tiene 21 años, se formó en Córdoba Athletic y ahora es jugador de Jaguares. "Tengo las mejores energías para disfrutar la Copa del Mundo al máximo y aportar lo mejor desde donde me toque".

Bautista Delguy: pasó de Pucará a Jaguares. Tiene 22 años y acumula 11 caps con Los Pumas. Todos en 2018. Sin embargo, este año se dio cuenta de que podía jugar la Rugby World Cup. "Veía a Los Pumas anteriores y hoy estar acá es increíble".

Felipe Ezcurra: tiene 26 años y acumula 6 caps. Formado en Hindú Club, tuvo un paso por Leicester Tigers hasta volver a su querido club de Don Torcuato. En el Mundial no estará solo: "Me llevo a mi familia, mi novia, mis amigos, mi club. Ellos me formaron y me apoyaron para que esté acá".

Marcos Kremer: nació en Concordia (Entre Ríos) y tiene 22 años. Pasó por Los Espinillos y Salto Grande de su provincia, por Atlético del Rosario y actualmente está en Jaguares. "Tengo un sueño que es dejar a Argentina en lo más alto".

Tomás Lezana: nació el 16 de febrero de 1994 y se formó en Santiago Lawn Tennis antes de sumarse a Jaguares. Tuvo su debut el 22 de noviembre de 2014 con Francia. Se prepara con todo para lo que viene: "Tengo muchas ilusiones, nuevos sueños y sentimientos encontrados".

Juan Cruz Mallía cumplió recientemente 23 años y también juega en Jaguares. Formado en Jockey Club de su provincia, Córdoba, acumula 4 caps con Los Pumas, todos desde junio de 2018 en adelante. "El Mundial fue un objetivo que me había propuesto a principio de año".

Santiago Medrano: es uno de los jóvenes primera línea del plantel. Tiene 23 años y juega en Jaguares. Debutó con Gales en 2018 y lleva 14 caps con la camiseta nacional. Se formó en Regatas Bella Vista, clave en su etapa inicial: "Gracias al club pude estar hoy preparándome para poder jugar un Mundial".

Lucas Mensa tiene 23 años, es jugador de Pucará y tuvo su debut en Los Pumas en el último partido oficial del equipo: este año con Sudáfrica. "Siempre soñé y me preparé para esto y todavía no puedo creer lo que estoy viviendo".

Ramiro Moyano: nació el 28 de mayo de 1990, es tucumano y se formó en Lince, de su provincia natal. Tuvo su debut en 2011 con Chile, pero esta será su primera oportunidad mundialista. "Tengo muchas ganas de aprender y unas expectativas gigantes tanto personales como grupales".

Matías Orlando tiene 27 años, lleva jugados 41 caps con Los Pumas y 25 puntos. Sin embargo, será su primer Mundial. Formado en Huirapuca (Tucumán), es jugador de Jaguares. "A medida que se fueron dando las cosas, al Mundial lo empecé a soñar, imaginar y con el tiempo ponerlo como objetivo".

Enrique Pieretto: formado en Córdoba Athletic, tiene 24 años y actualmente juega en Jaguares. Tuvo su debut en 2016 en Los Pumas y ya lleva 24 caps oficiales. "El Mundial es algo que todo chico soñó o imaginó cuando veías Los Pumas en el Mundial. Tengo recuerdos así del 2007 y de 2011".

Santiago Socino: tiene 27 años. Formado en Los Matreros, tuvo su etapa en Newcastle Falcons (RFU) y este año se sumó a Jaguares. Tiene 2 caps con la camiseta de Los Pumas. "El Mundial no era algo cercano, sino un sueño que me sirvió como objetivo para perseguir".

Benjamín Urdapilleta: formado en CUBA y jugador de Castres (Francia), es el debutante mundialista más grande del plantel. Este año volvió a ser convocado después de 6 años. Lleva 12 caps con Los Pumas y 43 puntos anotados. "Tener esta oportunidad a los 33 años me pone muy feliz, orgulloso y con muchas ganas de afrontar este sueño".

Mayco Vivas: formado en CRAR de Rafaela y en Atlético del Rosario, ahora es jugador de Jaguares. Tiene 21 años, es le más joven del plantel mundialista y este año debutó oficialmente en Los Pumas y todavía está sorprendido: "Hasta el año pasado ni se me cruzaba por la cabeza. No pensaba que todo iba a ser tan rápido".