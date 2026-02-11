Lionel Messi no se entrenó en Inter Miami y encendió las alarmas de la Selección argentina

El equipo de Mascherano trabajó este miércoles sin la presencia de Lionel Messi, que podría perderse el próximo partido ante Independiente del Valle. ¿Qué le pasó?

Inter Miami se entrenó con la cabeza puesta en el viaje a Puerto Rico, donde este viernes jugará su último amistoso de pretemporada ante Independiente del Valle. Pero la práctica no dejó buenas noticias: Lionel Messi no pudo entrenarse a la par del grupo y podría perderse el próximo partido.

Preocupación e incógnita: Lionel Messi se ausentó a la práctica de Inter Miami Desde el club de Florida confirmaron que la Pulga estuvo en las instalaciones, incluso acompañado por sus hijos, aunque no participó de los movimientos del plantel que dirige Javier Mascherano. Lo que más llamó la atención es que no se difundió ningún parte médico ni se dieron detalles sobre su situación física, algo que inevitablemente generó preocupación.

En el último amistoso, el empate 2-2 ante Barcelona de Guayaquil en Ecuador, el astro argentino marcó su primer gol del año, dio una asistencia y fue reemplazado a los 60 minutos en una decisión que habría sido consensuada con el Jefecito para aliviar cargas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2020998931128226059&partner=&hide_thread=false Una pinturita del 10 para arrancar el año. pic.twitter.com/2pT8HdysBF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 9, 2026 Por eso, la gran pregunta es qué pasó en estas horas y si estará o no disponible para el duelo del viernes. De confirmarse la baja, sería un golpe para Inter Miami en el cierre de la pretemporada y también para el show, porque el partido en Puerto Rico se armó con Messi como gran atractivo.