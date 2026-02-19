Liga Nacional de Voley: Glorias Argentinas frenó a Pacífico: triunfo 3-1 en un duelo intenso

En la segunda fecha de la Liga Nacional de vóley, Glorias Argentinas superó 3-1 a Club General San Martín con parciales ajustados y gran nivel de juego.

La segunda presentación de Pacífico en la Liga Nacional Femenina de vóley 2026 tuvo un giro duro este jueves en Mendoza. En el estadio Pacífico del Club General San Martín, las locales no pudieron seguirle el ritmo a las visitantes y terminaron cayendo 3 sets a 1 frente a Glorias Argentinas, en un partido disputado y de alto vuelo técnico.

El encuentro comenzó con un parcial favorable a las visitantes, que impusieron su superioridad en altura y contundencia desde el saque y la ofensiva, llevando el primer set 25-20. Las mendocinas no se quedaron atrás y lograron responder en el segundo parcial, llevándolo 25-19 gracias a un mejor equilibrio en recepción y ataque.

La exigente Liga Nacional de vóley pacifico 2 Sin embargo, en los sets siguientes, Glorias Argentinas volvió a tomar el control. Con ajustes tácticos y solidez en el bloqueo y las puntas, cerró el tercer set 25-22 y definió el partido en el cuarto 25-23, asegurando la victoria por 3-1.

Una de las figuras destacadas del conjunto visitante fue Melina Pellegrino, cuya eficacia en el ataque fue clave para desequilibrar los momentos decisivos del partido.

Pese a la derrota, el equipo de Pacífico mostró momentos de buen juego y pelea, especialmente cuando equilibró el ritmo en el segundo parcial. Aún así, la mayor consistencia y efectividad de Glorias Argentinas le permitió llevarse los puntos en una jornada disputada.