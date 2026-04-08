Las mejores fotos del debut internacional de Independiente Rivadavia ante Bolivar
Una noche histórica en el Malvinas Argentinas: emoción, goles y una marea azul que acompañó en el estreno de la Lepra en la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia vivió una jornada inolvidable en su primer partido internacional y las imágenes lo dicen todo: tribunas colmadas, festejos intensos y momentos que ya quedaron en la historia del club. Un debut que combinó pasión, identidad y una ilusión que recién empieza la lente de Alf Ponce.