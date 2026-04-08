Presenta:

Deportes

|

fotos

Las mejores fotos del debut internacional de Independiente Rivadavia ante Bolivar

Una noche histórica en el Malvinas Argentinas: emoción, goles y una marea azul que acompañó en el estreno de la Lepra en la Copa Libertadores.

MDZ Deportes

Lepra vs Bolivar Copa Libertadores (3)

Independiente Rivadavia vivió una jornada inolvidable en su primer partido internacional y las imágenes lo dicen todo: tribunas colmadas, festejos intensos y momentos que ya quedaron en la historia del club. Un debut que combinó pasión, identidad y una ilusión que recién empieza la lente de Alf Ponce.

Lepra vs Bolivar (7)
Lepra vs Bolivar Copa Libertadores (2)
Lepra vs Bolivar (3)
Lepra vs Bolivar (4)
Lepra vs Bolivar (5)
Lepra vs Bolivar (7)
Lepra vs Bolivar (8)
Lepra vs Bolivar (6)
Independiente Rivadavia vs Bolívar Copa Libertadores 2026
Lepra Bolivar hinchas (3)

Archivado en

Notas Relacionadas