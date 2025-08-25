Las duras sanciones que recibió la Selección argentina de básquet tras los graves incidentes ante Dominicana
Luego del escandaloso final que protagonizaron la Selección argentina de básquet y República Dominicana, la FIBA dio a conocer las penas para todos los involucrados.
La Selección argentina de básquet perdió 84-83 ante República Dominicana por la AmeriCup en un partidazo que se terminó definiendo en tiempo suplementario, pero el foco se fue con la brutal pelea a las piñas que protagonizaron ambos equipos una vez finalizado en encuentro.
Después del escandaloso final que se desató en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua, la FIBA no tardó mucho tiempo en dar a conocer las sanciones para todos los involucrados y lo hizo público este lunes mediante un comunicado oficial, con duras penas tanto deportivas como económicas para ambos planteles y sus respectivas federaciones.
Las sanciones de la FIBA para la Selección argentina de básquet y Dominicana tras el escándalo
Por el lado de Argentina, hay tres jugadores suspendidos de cara a los próximos compromisos del certamen: Gonzalo Bressan recibió dos fechas, mientras que Francisco Caffaro y Juan Vaulet deberán cumplir con una sola. A su vez, el entrenador Pablo Prigioni deberá pagar una multa de 2.500 dólares.
En la vereda contraria, las sanciones para República Dominicana fueron para David Jones (dos partidos), Juan Guerrero, Juan Suero y Ángel Delgado (una fecha para los tres). No obstante, ambas federaciones deberán pagar los platos rotos: fueron multadas por 25 mil dólares, aunque la mitad de ese número quedará en suspenso.
Argentina se juega el pase a cuartos
Este lunes, además, la Selección argentina de básquet jugará un partido clave ante Colombia desde las 18.40 en el cierre del Grupo C de la AmeriCup: el ganador de dicho encuentro obtendrá el pasaje a los cuartos de final y el perdedor quedará eliminado.