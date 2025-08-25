Las duras sanciones que recibió la Selección argentina de básquet tras los graves incidentes ante Dominicana

Luego del escandaloso final que protagonizaron la Selección argentina de básquet y República Dominicana, la FIBA dio a conocer las penas para todos los involucrados.

Escandaloso final de Argentina-Dominicana en la AmeriCup: ya se conocen las sanciones.

Después del escandaloso final que se desató en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua, la FIBA no tardó mucho tiempo en dar a conocer las sanciones para todos los involucrados y lo hizo público este lunes mediante un comunicado oficial, con duras penas tanto deportivas como económicas para ambos planteles y sus respectivas federaciones.

Hubo trompadas y empujones en el final del partido por la AmeriCup2025 Hubo trompadas y empujones en el final del partido por la AmeriCup2025 X / @BasketArgentina Las sanciones de la FIBA para la Selección argentina de básquet y Dominicana tras el escándalo Por el lado de Argentina, hay tres jugadores suspendidos de cara a los próximos compromisos del certamen: Gonzalo Bressan recibió dos fechas, mientras que Francisco Caffaro y Juan Vaulet deberán cumplir con una sola. A su vez, el entrenador Pablo Prigioni deberá pagar una multa de 2.500 dólares.

En la vereda contraria, las sanciones para República Dominicana fueron para David Jones (dos partidos), Juan Guerrero, Juan Suero y Ángel Delgado (una fecha para los tres). No obstante, ambas federaciones deberán pagar los platos rotos: fueron multadas por 25 mil dólares, aunque la mitad de ese número quedará en suspenso.