Las advertencias de Infantino y la CAF a Senegal y Marruecos tras la escandalosa final de la Copa Africana

Si bien el encuentro, tras un largo parate de más de 10 minutos, terminó reanudándose y se llegó a una conclusión futbolística, estos lamentables episodios quedaron en el centro de la escena. Y a menos de 5 meses para el Mundial 2026, al que ambas selecciones clasificaron, tanto Gianni Infantino , quien estaba presente en el estadio, como la Confederación Africana de Fútbol ( CAF ) advirtieron que van a tomar medidas disciplinarias.

En un posteo que hizo en su cuenta de Instagram tras la final, el presidente de la FIFA se lamentó por lo sucedido: "Desafortunadamente, fuimos testigos de escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos 'simpatizantes', así como de algunos jugadores senegaleses y miembros del personal técnico. Es inaceptable abandonar el campo de juego de esta manera, e igualmente, la violencia no puede tolerarse en nuestro deporte, simplemente no es correcto", apuntó luego de felicitar a Senegal por el título.

"Siempre debemos respetar las decisiones tomadas por los funcionarios del partido dentro y fuera del campo de juego. Los equipos deben competir en el campo y dentro de las leyes del partido, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol", insistió a continuación.

Entonces, marcó su postura al respecto como dirigente: "También es responsabilidad de equipos y jugadores actuar con responsabilidad y dar el ejemplo adecuado para los aficionados en los estadios y millones de personas que lo ven alrededor del mundo. Las feas escenas presenciadas hoy deben ser condenadas y nunca repetidas. Reitero que no tienen cabida en el fútbol y espero que los órganos disciplinarios correspondientes de la CAF tomen las medidas adecuadas", concluyó su descargo.

El comunicado de la CAF

Este lunes, algunas horas después de la publicación de Infantino, la CAF emitió un comunicado oficial sobre lo acontecido el domingo: "La Confederación Africana de Fútbol condena el comportamiento inaceptable de algunos jugadores y oficiales durante la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal en Rabat anoche", comienza el texto.

"La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado que se produzca durante los partidos, especialmente aquel dirigido contra el equipo arbitral o los organizadores del partido", agregaron. Y advierten a modo de cierre: "Estamos revisando todas las imágenes y remitiremos el asunto a los organismos competentes para que se tomen las medidas correspondientes contra los culpables".

Tras estos descargos, surgen entonces algunas preguntas: ¿tomarán la CAF y/o la FIFA la decisión de sancionar disciplinariamente a los involucrados? Las penas, ¿afectarían únicamente a Senegal, o también alcanzarían a Marruecos? En tal caso, ¿tendrán consecuencias en sus respectivos desempeños en el Mundial 2026?