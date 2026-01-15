La dura crítica de Michel Platini a Infantino, con quien había presidido la UEFA: "Se volvió un autócrata"

Michel Platini apuntó contra los manejos de Infantino, quien fuera su vicepresidente en la UEFA, por sus manejos como mandamás de la FIFA.

Gianni Infantino asumió como presidente de la FIFA en 2016. Desde entonces, en la década que lleva en el cargo (el 26 de febrero se cumplirán exactamente 10 años), ha hecho grandes cambios en la estructura de fútbol con la creación y modificación de muchos torneos importantes, nuevos reglamentos y una fuerte reestructuración del modelo de negocios, su principal ambición.

El suizo-italiano llegó a la cúspide del ente madre del deporte rey tras el escándalo del FIFA Gate con el cual fue destituido Joseph Blatter. Anteriormente, había ejercido como secretario general/vicepresidente de la UEFA bajo la presidencia de Michel Platini, quien también cayó y fue uno de los principales apuntados por el mencionado caso de corrupción.

Las críticas de Michel Platini a Gianni Infantino Gianni Infantino Michel Platini UEFA Infantino fue vicepresidente de Platini en la UEFA de 2009 a 2016. EFE En todos estos años, el exfutbolista francés ha sido muy crítico de quien fuera su mano derecha en el manejo de la Federación Europea por sus manejos como mandamás de la Federación Internacional. Y en las últimas horas volvió a la carga: "Fue un buen número dos, pero no un buen número uno. Hizo un gran trabajo en la UEFA, pero tiene un problema: le gustan los ricos y los poderosos, los que tienen dinero. Está en su naturaleza", apuntó en diálogo con The Guardian.

En ese sentido, reconoció que esta forma de ser ya venía de antes, cuando ambos trabajaban codo a codo, aunque aseguró que las cosas empeoraron desde entonces: "Ya era así como número dos, pero en aquella época no era el jefe. Por desgracia, Infantino se volvió autócrata desde la pandemia", lanzó.