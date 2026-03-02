Las 12 mejores fotos de una tarde de furia en el Gambarte

Recorré las mejores fotos en el lente de Alf Ponce. Godoy Cruz empató de local y sus hinchas vivieron una tarde de furia.

El empate sin goles entre Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Madryn en el Feliciano Gambarte dejó emociones contenidas y un clima intenso en el Estadio Feliciano Gambarte.









En una tarde de lucha, pierna fuerte y pocas concesiones, el Tomba buscó imponer condiciones ante su gente, pero se encontró con un rival ordenado que supo resistir y también generar peligro.

Esta fotogalería recorre las postales más destacadas del partido: el color de las tribunas, las acciones más calientes y los gestos que marcaron un duelo cargado de tensión hasta el pitazo final.