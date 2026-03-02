Presenta:

Las 12 mejores fotos de una tarde de furia en el Gambarte

Recorré las mejores fotos en el lente de Alf Ponce. Godoy Cruz empató de local y sus hinchas vivieron una tarde de furia.

Godoy Cruz Madryn 1 (15)

El empate sin goles entre Godoy Cruz Antonio Tomba y Deportivo Madryn en el Feliciano Gambarte dejó emociones contenidas y un clima intenso en el Estadio Feliciano Gambarte.

En una tarde de lucha, pierna fuerte y pocas concesiones, el Tomba buscó imponer condiciones ante su gente, pero se encontró con un rival ordenado que supo resistir y también generar peligro.

Esta fotogalería recorre las postales más destacadas del partido: el color de las tribunas, las acciones más calientes y los gestos que marcaron un duelo cargado de tensión hasta el pitazo final.

Fotos de una tarde de furia en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz Madryn 1 (12)
Godoy Cruz Madryn 1 (2)
Godoy Cruz chocó con la defensa de Madryn.

Godoy Cruz Madryn 1 (3)
Toda la tarde así, el arquero visitante haciendo tiempo.

El Gambarte vivió una tarde de furia

Godoy Cruz Madryn 1 (4)
Godoy Cruz Madryn 1 (5)
El público alentó todo el partido, pero se cansó.

Godoy Cruz Madryn 1 (6)
Se vivió un clima caliente en las tribunas del Gambarte.

Godoy Cruz Madryn 1 (10)
Los cambios no generaron nada nuevo.

La mirada invisible del hincha número 1

Godoy Cruz Madryn 1 (11)
El Loco Julio, todo una referencia para el hincha.

Godoy Cruz Madryn 1 (14)
Mariano Toedli, uno de los apuntados por los hinchas.

Godoy Cruz Madryn 1 (17)
Santi Martínez intentó pero no logró hacer valer su gambeta.

Godoy Cruz Madryn 1 (18)
Ulariaga intentó pero no estuvo fino.

