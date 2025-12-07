Lando Norris rompió en llanto: la emoción del británico tras lograr su primer título
Lando Norris, el nuevo campeón del mundo, no pudo contener la emoción y dejó un momento inolvidable para los fanáticos de la Fórmula 1.
Lando Norris vivió el día más emotivo de su carrera. El británico cerró una temporada histórica y se consagró campeón del mundo 2025 de la Fórmula 1 tras llegar tercero en Abu Dhabi, un resultado que le alcanzó para sellar su sueño más grande.
Apenas cruzó la bandera a cuadros, la radio de McLaren se llenó de voces quebradas, palabras de orgullo y agradecimientos por parte de los ingenieros y miembros del equipo que lo acompañaron durante toda la temporada. Al escucharlos, Norris no pudo contener las lágrimas: el nuevo campeón respondió entre sollozos, emocionado por lo conseguido y por el camino transitado para llegar hasta allí.
Te Podría Interesar
Todos los resultados de Lando Norris en la temporada
- Fecha 1, Australia: Ganó (25 puntos).
- Fecha 2, China: 8° en la Sprint y 2° en la carrera (19 puntos).
- Fecha 3, Japón: 2° (18 puntos).
- Fecha 4, Baréin: 3° (15 puntos).
- Fecha 5, Arabia Saudita: 4° (12 puntos).
- Fecha 6, Miami: Ganó la Sprint y fue 2° en la carrera (26 puntos).
- Fecha 7, Emilia-Romagna: 2° (18 puntos).
- Fecha 8, Mónaco: Ganó (25 puntos).
- Fecha 9, España: 2° (18 puntos).
- Fecha 10, Canadá: DNF (0 puntos).
- Fecha 11, Austria: Ganó (25 puntos).
- Fecha 12, Gran Bretaña: Ganó (25 puntos).
- Fecha 13, Bélgica: 3° en la Sprint y 2° en la carrera (24 puntos).
- Fecha 14, Hungría: Ganó (24 puntos).
- Fecha 15, Países Bajos: DNF (0 puntos).
- Fecha 16, Italia: 2° (18 puntos).
- Fecha 17, Azerbaiyán: 7° (6 puntos).
- Fecha 18, Singapur: 3° (15 puntos).
- Fecha 19, Estados Unidos: 2° (18 puntos).
- Fecha 20, México: Ganó (25 puntos).
- Fecha 21, Brasil: Ganó la Sprint y la carrera (33 puntos).
- Fecha 22, Las Vegas: DSQ (0 puntos).
- Fecha 23, Qatar: 4° (12 puntos).
- Fecha 24, Abu Dhabi: 3° (15 puntos).