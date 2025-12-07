Presenta:

Lando Norris

Lando Norris rompió en llanto: la emoción del británico tras lograr su primer título

Lando Norris, el nuevo campeón del mundo, no pudo contener la emoción y dejó un momento inolvidable para los fanáticos de la Fórmula 1.

El británico no pudo contener la emoción después de asegurarse el título mundial.

Lando Norris vivió el día más emotivo de su carrera. El británico cerró una temporada histórica y se consagró campeón del mundo 2025 de la Fórmula 1 tras llegar tercero en Abu Dhabi, un resultado que le alcanzó para sellar su sueño más grande.

Apenas cruzó la bandera a cuadros, la radio de McLaren se llenó de voces quebradas, palabras de orgullo y agradecimientos por parte de los ingenieros y miembros del equipo que lo acompañaron durante toda la temporada. Al escucharlos, Norris no pudo contener las lágrimas: el nuevo campeón respondió entre sollozos, emocionado por lo conseguido y por el camino transitado para llegar hasta allí.

El llanto de Norris tras coronarse campeón de la F1 2025

Todos los resultados de Lando Norris en la temporada

  • Fecha 1, Australia: Ganó (25 puntos).
  • Fecha 2, China: 8° en la Sprint y 2° en la carrera (19 puntos).
  • Fecha 3, Japón: 2° (18 puntos).
  • Fecha 4, Baréin: 3° (15 puntos).
  • Fecha 5, Arabia Saudita: 4° (12 puntos).
  • Fecha 6, Miami: Ganó la Sprint y fue 2° en la carrera (26 puntos).
  • Fecha 7, Emilia-Romagna: 2° (18 puntos).
  • Fecha 8, Mónaco: Ganó (25 puntos).
  • Fecha 9, España: 2° (18 puntos).
  • Fecha 10, Canadá: DNF (0 puntos).
  • Fecha 11, Austria: Ganó (25 puntos).
  • Fecha 12, Gran Bretaña: Ganó (25 puntos).
  • Fecha 13, Bélgica: 3° en la Sprint y 2° en la carrera (24 puntos).
  • Fecha 14, Hungría: Ganó (24 puntos).
  • Fecha 15, Países Bajos: DNF (0 puntos).
  • Fecha 16, Italia: 2° (18 puntos).
  • Fecha 17, Azerbaiyán: 7° (6 puntos).
  • Fecha 18, Singapur: 3° (15 puntos).
  • Fecha 19, Estados Unidos: 2° (18 puntos).
  • Fecha 20, México: Ganó (25 puntos).
  • Fecha 21, Brasil: Ganó la Sprint y la carrera (33 puntos).
  • Fecha 22, Las Vegas: DSQ (0 puntos).
  • Fecha 23, Qatar: 4° (12 puntos).
  • Fecha 24, Abu Dhabi: 3° (15 puntos).

