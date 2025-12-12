La tajante sentencia de Lewis Hamilton ante los rumores de un posible retiro: "Ninguno de ellos ha hecho lo que yo..."

Lewis Hamilton respondió a las críticas de los fanáticos tras su mala temporada en Ferrari y dejó en claro que no tiene intenciones de retirarse por el momento.

Lewis Hamilton no tuvo el rendimiento que se esperaba durante su primer temporada en Ferrari. El piloto británico y siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, terminó 6° en el campeonato mundial de pilotos y lo peor de todo es que por primera vez en su carrera no se subió a ningún podio durante las 24 carreras del año.

Ahora, a menos de un mes de cumplir los 41 años (7 de enero), el ex Mercedes y McLaren comenzó a ser cuestionado por todos los fanáticos del deporte automotor, ya que consideran que no tiene nada más para conquistar y podría dar un paso al costado.

La tajante respuesta de Lewis Hamilton sobre los rumores de una posible salida de la F1 No obstante, durante la conferencia de prensa del GP de Abu Dhabi, LH44 se aseguró de desmentir todos esos rumores y lanzó una tajante respuesta sobre ello: "A los que cuestionan mi futuro no les diría nada. Ninguno de ellos ha hecho lo que yo he hecho, así que ni siquiera están a mi nivel", lanzó el siete veces campeón del mundo.

lewis hamilton Hamilton y una contundente respuesta sobre un posible retiro de la Fórmula 1. Shutterstock Por otro lado, explicó los motivos por los cuales ve lejano el día que deje las carreras: "Es el amor por lo que haces, el amor por correr. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es esa vigilancia constante del sueño. Todavía tengo un sueño en el que mantengo la esperanza en mi corazón y hacia eso es hacia lo que trabajo".