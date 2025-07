La sugerente respuesta de Maravilla Martínez sobre un supuesto llamado de Gallardo antes: "Ya..."

En un principio, el futuro del delantero parecía una incógnita, ya que la dirigencia no se había juntado con él para hablar sobre la renovación del contrato. Es por ello que en este momento de duda y según informaron varios medios, Marcelo Gallardo aprovechó la oportunidad y luego de llevarse a Maxi Salas a River, llamó al ex Instituto de Córdoba para que se sume al Millonario. Pero finalmente el delantero seguirá jugando en la Academia.

Un día después del gran anuncio, Maravilla Martínez habló con los medios luego del entrenamiento matutino y allí se refirió al supuesto llamado del Muñeco en las últimas semanas. Consultado al respecto, no negó el rumor y prefirió tirar la pelota afuera: “Se hablaron muchas cosas, ya pasó. Estamos contentos con la actualidad, con tener una estabilidad y con lo que hizo el club. Después, lo otro ya está, quedó en el pasado“, se limitó a decir.

Maravilla Martínez explicó el motivo por el cual aceptó la nueva oferta de Racing

“Cuando llegué me dijeron que habían pensado ese número. Lo hicieron ellos. Quizás la cláusula (anterior) no estaba tan alta para los goles que había hecho y había sondeos, pero Milito hizo el esfuerzo. No es fácil para ellos en 6 meses tratar de acomodar un club”, añadió.