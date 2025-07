Gabriel Arias disparó contra Lamolina luego del polémico penal en la derrota de Racing: "Este árbitro nos..."

No obstante, a instancias del VAR, el juez del encuentro fue a revisar la jugada y en la previa de ella, el propio delantero cometió una infracción en su área que derivó en la anulación de su tanto y un penal para el Guapo. Rodrigo Insua, el hijo del Gallego, definió con un gran remate al ángulo, estampó el 1-0 y le dio los tres puntos a la visita.

Tras el final del partido, todos los jugadores y parte del CT de Racing salieron disparados contra Lamolina, pero fueron apartados por una parte de la terna arbitral y gente de la seguridad. El único que se quedó hablando fue Gabriel Arias, capitán del equipo de Costas, que le pidió una explicación al árbitro por el polémico final que derivó en la victoria de Barracas: "El penal es claro. Yo entiendo que viene después del gol que encima está en fuera de juego, entonces tranquilo que no hay un gol mal anulado. Primera parte. Segundo, es claro penal. Fue un partido limpio, no hubo nada. Yo lo que te digo es que no te quedes con el anulado porque es offside", alegó el réferi sobre la acción.