La picante frase de Rubén Darío Insua tras el agónico triunfo ante Racing: "Cuando perdés no hay que..."

En un escandaloso y polémico final, Racing no pudo debutar de la mejor manera en el torneo Clausura y cayó por 1-0 ante el Barracas Central de Rubén Darío Insua. Sobre el final del encuentro, los dirigidos por Gustavo Costas, que se fue expulsado e informado por insultar a Nicolás Lamolina, se iban a llevar los tres puntos gracias a un gol de Maravilla Martínez a los 49.

No obstante, el árbitro recibió el llamado del VAR y en la previa de esa jugada, el propio Maravilla cometió penal contra Facundo Bruera y el tanto fue invalidado. Rodrigo Insua, el hijo del Gallego, se hizo cargo de la ejecución y la clavó en un ángulo para estampar el 1-0 final y darle los tres puntos al Guapo.

Rubén Darío Insua analizó la victoria de Barracas en el Cilindro Rubén Darío Insúa en el Nuevo Gasómetro, durante San Lorenzo-Barracas. Foto: Prensa Barracas Rubén Darío Insúa debutó con el pie izquierdo en el Clausura. Foto: Prensa Barracas Tras el final del encuentro, Rubén Darío Insua habló en conferencia de prensa y analizó el triunfazo de sus dirigidos en el Cilindro de Avellaneda. En primer lugar se refirió al polémico penal que le cobraron a su equipo: "Se ve clara falta. En la cancha no lo vi pero cuando me lo muestra el analista de video, es claro penal", definió sin rodeos el ex DT de San Lorenzo.

Por otro lado, el Gallego lanzó una contundente frase contra Racing por las constantes quejas y críticas hacia Nicolás Lamolina: "No me gusta opinar del arbitraje. Me gusta hablar del juego y de la parte estrictamente deportiva. Cuando ganás hay que disfrutar y cuando perdés no hay que andar buscando justificativos en terceras personas", sentenció.