La sorpresiva medida económica que tomó San Lorenzo con sus hinchas para el clásico ante Huracán

Pensando en lo que será el clásico de barrio más grande del mundo, la dirigencia de San Lorenzo tomó una decisión económica con sus hinchas.

En medio de un clima institucional y político agitado, San Lorenzo tomó una decisión que promete dar que hablar en la previa del único clásico que disputará como local en el año y en la reunión de Comisión Directiva realizada el lunes a puertas cerradas en el palco del segundo piso de la platea norte del Pedro Bidegain, se aprobó la implementación de un bono obligatorio de $10.000 para el partido ante Huracán, válido por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El encuentro, que aún no tiene día ni horario confirmado, será especial para los hinchas azulgranas: no solo porque se trata de un duelo histórico, sino porque será el único que recibirá en el Bidegain en el Clausura, ya que el choque ante River se disputó en el Monumental y, posteriormente, el Ciclón deberá visitar a Racing e Independiente.

San Lorenzo sacó un abono obligatorio para el clásico contra Huracán Según explicaron los dirigentes, el bono se aplicará tanto a socios como a no socios y tendrá como destino exclusivo generar recursos para el área del fútbol juvenil, con el objetivo de modernizar la infraestructura existente. Además, desde la CD aclararon que se contemplarán casos especiales, como los grupos familiares, que tendrán un esquema diferenciado de pago, mientras que, además, prometieron que, “llegado el momento”, se informará de manera detallada el destino de los fondos.

Dicho dinero será destinado a las inferiores de #SanLorenzo pic.twitter.com/yZdSRJ5Cqh — San Lorenzo Primero (@SanLorePrimero) August 12, 2025 La proyección de recaudación es ambiciosa: se estima que el monto final podría rondar los 250 mil dólares, un ingreso que en la situación económica actual del club se considera vital. No es la primera vez que en el fútbol argentino se adopta esta modalidad para aprovechar partidos de alta convocatoria.

Sin embargo, en San Lorenzo no se aplicaba un bono de este tipo para un encuentro de campeonato desde hace varios años, lo que explica las reacciones encontradas entre los socios. Mientras unos ven la medida como un aporte necesario para sostener y mejorar las divisiones juveniles, otros cuestionan que se sume un gasto extra en un contexto económico difícil para todos.