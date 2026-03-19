La Selección de Irán no se baja de la Copa del Mundo y mete presión: "Boicotearemos a Estados Unidos, no al Mundial"

En medio de la tensión geopolítica, la Selección de Irán separa lo deportivo de lo político y mantiene su lugar en la Copa del Mundo.

Por ahora, la Selección de Irán no se queda sin Mundial.

La Federación de Fútbol de Irán confirmó que la Selección de Irán disputará el Mundial 2026, pese al conflicto con Estados Unidos. La postura es clara: competirán en el torneo, pero intentarán evitar jugar en territorio estadounidense.

El presidente de la federación, Mehdi Taj, fue contundente: "Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial". La frase marcó la línea que busca sostener el país asiático en medio de la tensión internacional.

La Selección de Irán jugará el Mundial pero pone condiciones Trump e Infantino posan con el ticket oficial de la Copa del Mundo 2026 Hace una semana, Trump sorprendió con un tajante mensaje sobre la participación de Irán en el Mundial 2026 y crece la incertidumbre. EFE En ese contexto, la dirigencia ya inició gestiones con la FIFA para trasladar sus partidos a México, una de las sedes del certamen junto a Estados Unidos y Canadá.

Desde el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de albergar esos encuentros, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la FIFA.

El escenario está atravesado por el conflicto en Medio Oriente y las tensiones con Washington, lo que incluso generó advertencias sobre posibles riesgos de seguridad para los futbolistas iraníes.