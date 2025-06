La provocadora frase de James Rodríguez sobre Argentina que no gustó en la Scaloneta: "Que nos respeten"

La Selección Argentina y Colombia volverán a verse las caras este martes desde las 21 en el Monumental, por la 16° fecha de las Eliminatorias. Inmediatamente, se viene a la memoria la recordada final entre ambos que definió la Copa América 2024 (1-0 para la Albiceleste), aunque los Cafeteros no la recuerdan de la mejor manera y, en marzo de este año, James Rodríguez hizo una acusación muy fuerte que no gustó en la Scaloneta.

A 9 meses de la final que ganó Argentina con gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo extra, el capitán colombiano arremetió contra el juez de aquel encuentro, el brasileño Rodolpho Toski: "El árbitro influyó mucho, favoreció a Argentina . No nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro.". A lo que el 10 le agregó: "Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas creo que no pudimos quedar campeones".

Sin ánimos de quedarse sobre ese molde, James Rodríguez le echó más leña al fuego y siguió: "Lo más raro es que todos los partidos han salido los audios del VAR y el de la final no. Eso es lo que digo, raro, curioso. Por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no, algo pasa ahí raro", expresó el futbolista en una entrevista con Edu Aguirre, periodista del programa 'El Chiringuito' de España.