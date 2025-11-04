La polémica decisión que evalúa implementar Conmebol para futuras ediciones de la Copa Libertadores

La Conmebol podría llevar a cabo una modificación muy fuerte en el certamen de clubes más importante del continente.

La Copa Libertadores es el torneo más prestigioso del continente, el sueño de todo equipo sudamericano (la obsesión en muchos casos) y uno de los certámenes más importantes del mundo, a la par de la Champions League europea (pese a la inmensa ventaja que sacó en este siglo el Viejo Continente).

En los últimos años, en los que el fútbol brasileño ha dominado la competición, la Conmebol ha implementado muchos cambios, como convertirlo en un campeonato anual desde 2017 (anteriormente era semestral) y que las finales, que siempre fueron a ida y vuelta, pasaran a ser a partir de 2019 a partido único y en cancha neutral, entre otras cosas

Conmebol analiza llevar las finales de la Libertadores a otros continentes Estadio Santiago Bernabéu. El estadio Santiago Bernabéu recibió la final de la Libertadores 2018. Los dos ítems mencionados generaron bastante polémica entre los fanáticos, ya que vieron en estas modificaciones una pérdida de la esencia de la Copa. Pero en la Confederación Sudamericana están evaluando una medida aún más radical y controversial, que es llevar los partidos decisivos a otros continentes.

Según informó este martes The Athletic, Juan Emilio Roa, director comercial del organismo presidido por Alejandro Domínguez, explicó que la razón de esta potencial innovación es que la Libertadores se eleve como marca a nivel global: "Esto forma parte de las cosas que debemos hacer para aumentar el interés, por lo que estamos trabajando en una combinación de iniciativas para que crezca fuera de Sudamérica", indicó al periódico norteamericano.