La picante chicana de Alejandro Domínguez a Europa por los cupos al Mundial 2026: "Que se preocupen por..."
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, defendió las plazas de Conmebol y apuntó contra las críticas europeas.
Alejandro Domínguez defendió con firmeza la cantidad de plazas que tendrá Sudamérica en el Mundial 2026 y respondió con una chicana directa a Europa, en medio de las críticas por el nuevo formato de clasificación. La Conmebol contará con 6 cupos directos y la chance de un séptimo por repechaje.
Durante la inauguración de las obras de renovación del centro de entrenamiento de la selección de Paraguay, el presidente del organismo sudamericano recogió el guante y, sin nombrarlo, contestó a quienes cuestionan la decisión de la FIFA. “Es lindo escuchar que nos critiquen. Es lindo escuchar que en el otro lugar del mundo, como era la inversa antes, se quejen por nuestro sistema clasificatorio”, sostuvo.
En ese sentido, Domínguez fue más allá y defendió la medida con un argumento futbolero. “Para mí eso es justicia. Porque el mejor fútbol del mundo nace, se juega y se exporta de Sudamérica”, afirmó, y agregó que el Mundial “va a subir de nivel” con más selecciones del continente.
El dirigente también dejó en claro que las críticas llegan desde Europa por la cantidad de clasificados sudamericanos. “Los amigos de Europa están un poco atentos a lo que nos pasa a nosotros y se quejan porque vamos a tener 6,5 o 7 clasificados”, lanzó, en tono irónico.
El cierre fue el más picante. “Yo les recomiendo que no se preocupen tanto de Sudamérica. Que se preocupen más en ellos mismos y que ganen su partido, porque solamente clasifican los que ganan, como hizo la selección Albirroja”, sentenció.
Qué había dicho Gennaro Gattuso sobre los cupos sudamericanos
Semanas atrás, Gennaro Gattuso había puesto el tema sobre la mesa. El DT de Italia criticó el reparto de plazas y expresó su malestar por el sistema de Eliminatorias. “Los sudamericanos son diez equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía”, señaló.
Además, el exjugador pidió una revisión de los criterios a futuro y remarcó la dificultad de los grupos europeos, en medio del riesgo de que la Azzurra vuelva a quedarse sin Mundial. Sus declaraciones reavivaron un debate que Domínguez no dejó pasar.