¡La nueva generación de Fórmula 1! Los 9 rookies que estarán presentes en la FP1 del Gran Premio de México

¡La nueva generación de Fórmula 1! Los 9 rookies que estarán presentes en la FP1 del GP de México.

Este viernes a partir de las 15:30 (hora de Argentina) comenzará un nuevo fin de semana de Fórmula 1. En esta ocasión se disputará el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez y este será un GP en el que Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos con Alpine.

Cómo es habitual lo primero que se lleva a cabo son las prácticas 1 y 2 los días viernes. Luego, el sábado se disputará la última sesión de entrenamientos previo a la clasificación que será unas horas más tarde. Finalmente, el domingo a las 17:00 se correrá el Gran Premio de México.

De cara a la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de México se dará un hecho único y nunca antes visto en la historia de la F1: 9 pilotos rookies se subirán al monoplaza de su escudería y reemplazarán a los corredores habituales de todas las semanas. Además, otra gran coincidencia es que 9 de las 10 escuderías tendrán la oportunidad de ver a las futuras promesas del automovilismo (Kick Sauber es la excepción, ya que mantendrá a Bortoleto y Hulkenberg).

Los 9 rookies en la FP1 del Gran Premio de México Arvin Linblad (Red Bull), Pato O’Ward (McLaren), Antonio Fuoco (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes), Paul Aron (Alpine), Ayumu Iwasa (Racing Bulls), Jak Crawford (Aston Martin), Ryo Hirakawa (Haas) y Luke Browning (Williams), serán los encargados de reemplazar a Verstappen, Norris, Hamilton, Russell, Gasly, Lawson, Stroll, Bearman y Sainz.

Nine rookies are taking part in Friday's FP1



Good luck to everyone! #F1 #MexicoGP