La llamativa frase de Eduardo Domínguez tras ganar el clásico de La Plata: "Se me exige que..."

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes, analizó la victoria en el clásico ante Gimnasia y en conferencia hizo una llamativa reflexión.

El día de las madres es una fecha más que especial en Argentina, pero para todas las hinchas de Estudiantes fue mucho mejor que el resto, ya que el equipo de Eduardo Domínguez se impuso por 2-0 ante Gimnasia con goles de Edwin Cetré y Guido Carrillo y se quedó con el clásico platense.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el Barba alcanzó el liderato de la Zona A del campeonato local con 21 puntos. Ahora, deberán recibir a Boca el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

La llamativa frase de Eduardo Domínguez tras ganar el clásico de La Plata Tras el final del partido, Domínguez habló en conferencia de prensa e hizo una reflexión profunda sobre el peso del presente albirrojo: “¿Cuántos clásicos terminaron en goleada? Entonces se me exige que goleemos dos clásicos seguidos de local. Desde que llegó La Bruja (Verón) a la institución hubo un salto y se empezaron a imponer diferencias en los planteles. Antes era ganar y ahora es golear. En el juego se mostró la diferencia, eso me lleva tranquilidad”, sentenció.

La llamativa frase de Eduardo Domínguez tras ganar el clásico de La Plata Por otro lado, el DT analizó el partido y destacó el gran trabajo de sus dirigidos: “Era importante, si conseguíamos un gol, buscar atacar rápido para doblegar al rival. Si los golpeábamos de nuevo, iba a ser difícil que se levanten otra vez. Tener la contundencia en el inicio del segundo da una tranquilidad extra que hace mucho no estábamos logrando”, lanzó.