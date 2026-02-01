La llamativa frase de Djokovic tras perder la final del Abierto de Australia contra Alcaraz: ¿se retira?

Tras caer en Melbourne en cuatro sets, Novak Djokovic habló de su futuro y dejó abierto el interrogante sobre su retiro. Qué dijo.

La noche en Melbourne dejó mucho más que un campeón nuevo. Novak Djokovic perdió la final del Abierto de Australia ante Carlos Alcaraz y, además del resultado, encendió una señal de alerta con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

El serbio cayó en cuatro sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en un partidazo que se extendió por poco más de tres horas y marcó el cierre del primer Grand Slam del año. El arranque parecía favorable para Nole, que se llevó con autoridad el primer set. Sin embargo, el español reaccionó rápido, subió la intensidad y empezó a dominar el ritmo del juego desde el fondo de la cancha. A partir del segundo parcial, fue más sólido en los momentos clave y terminó sellando su consagración en Australia, un título que se suma a una carrera que no para de crecer.

Una vez finalizado el encuentro, Djokovic tomó la palabra y dejó una reflexión que llamó la atención de todos. “Honestamente, saben que siempre creo en mí mismo, y creo que eso es algo que es verdaderamente necesario y esencial cuando estás jugando a este nivel contra jugadores increíbles como Carlos y Jannik. Obviamente, en los últimos tres días no pensé, que estaría parado en una ceremonia de clausura de un Grand Slam una vez más”, dijo el serbio, que desde este lunes aparecerá como número 3 del mundo.

Carlos Alcaraz no lo puede creer: ganó por primera vez el Australian Open derrotando al imbatible Djokovic. Carlos Alcaraz no lo puede creer: ganó por primera vez el Australian Open derrotando al imbatible Djokovic. Foto: EFE La frase de Novak Djokovic sobre su futuro que encendió las alarmas tras perder la final Pero el momento más fuerte llegó cuando habló de su futuro. Con 38 años y una carrera repleta de títulos, Nole dejó una frase que alimentó los rumores de retiro: “Así que, creo que les debo gratitud también por impulsarme hacia adelante. Dios sabe qué pasará mañana, ni hablar en seis meses o doce meses. Ha sido un gran viaje. Los quiero. Gracias”.