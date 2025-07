La llamativa frase del capitán de San Lorenzo sobre el mal presente del club: "No es fácil porque..."

En las primeras tres fechas del torneo Clausura, uno de los pocos equipos que aún no conoció la derrota fue el San Lorenzo de Damián Ayude. Tras ganar en el debut ante Talleres en Córdoba, el Ciclón empató ante Gimnasia de local y ante River en el Monumental, y ahora este sábado tendrá una prueba de fuego cuando se mida ante Tigre por los octavos de final de la Copa Argentina en la cancha de Morón.

A diferencia del resto de los equipos, el momento del conjunto azulgrana es encomiable debido al pésimo presente institucional y económico que atraviesa el club. Durante este mercado de pases no pudieron incorporar debido a que no levantaron las inhibiciones (por decisión de la CD) y además sufrieron algunas bajas como las de Iker Muniain, se retiró y Elian Irala, vendido a Emirates Árabes Unidos por 3 millones.

Gastón Hernández habló sobre el presente institucional en San Lorenzo Ante esta situación, Gastón Hernández, capitán y referente del equipo de Ayude, se refirió a cómo el plantel se abstrae de los problemas dirigenciales: "Obvio que no es fácil porque quizá el club por el lado político no está en su mejor momento, pero nosotros no tenemos nada que opinar de eso y tenemos que encargarnos de trabajar para darle resultados a la gente, que es la que viene todos los fines de semana", sentenció en diálogo con Diario Olé.

image Gastón Hernández, capitán de San Lorenzo. Por otro lado, el Tonga analizó el buen presente futbolístico y destacó el trabajo del nuevo DT de San Lorenzo: "Este equipo tiene mucho corazón, mucho espíritu y desde ese lado tratamos de camuflar otras falencias. Hoy el fútbol está muy parejo y más el argentino, es cierto que hay equipos que tienen grandes nombres pero cuando entramos a la cancha somos once contra once y no nos sentimos menos que nadie", mencionó.

“Nos pide presionar más arriba, jugar en campo rival, nos da cierta libertad y le gusta salir jugando. Quiere que intentemos jugar siempre, que no sea todo pelotazo y, si el partido lo necesita, jugar mano a mano atrás, que a mí particularmente es algo que me gusta", agregó.