El sincericidio de Juan Fernando Quintero tras sumar sus primeros minutos ante San Lorenzo: "Me falta ritmo"

En cuanto a su vuelta, el colombiano bromeó al decir que no tuvo decisión, sino que Marcelo Gallardo lo llamó y él no tuvo forma de decirle que no a volver a su “casa”. Además, el jugador con pasado en la Selección colombiana agradeció el cariño de la gente, enfatizando que quiere que “pase todos los días”, y cerró el reportaje confirmando que es “muy feliz” desde que regresó a River.

Juan Fernando Quintero, el hijo pródigo de River y Gallardo

juanfer quintero river Juanfer Quintero comenzó su tercer ciclo en River. Instagram @juanferquinterop

Siendo pieza fundamental y autor de un gol en la recordada final de la Copa Libertadores de 2018, en la que River derrotó a Boca, “Juanfer” puso primera en su tercer ciclo en el club de la banda roja, con el que también fue campeón de la Supercopa Argentina 2017, la Copa Argentina 2019 y la Recopa Sudamericana 2019.

