La Lepra va por otra hazaña: Independiente Rivadavia busca meterse entre los ocho de América

Llegó el día que todos los hinchas de Independiente Rivadavia estaban esperando. Este martes, desde las 19 , la Lepra recibirá a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas con un objetivo enorme: meterse por primera vez entre los ocho mejores equipos de América .

La serie llega abierta después del 0-0 en el Maracaná , donde el equipo de Alfredo Berti tuvo oportunidades para quedarse con la victoria. Ahora, con el respaldo de su gente, buscará cerrar la historia en Mendoza y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido será dirigido por el colombiano Andrés Rojas , mientras que su compatriota Leonard Mosquera estará a cargo del VAR.

El entrenador de Independiente Rivadavia termina de definir la formación para una de las noches más importantes en la historia del club.

Una de las novedades será el regreso de José Florentín , quien no pudo disputar el encuentro de ida por acumulación de tarjetas amarillas.

También podría ingresar Gonzalo Ríos, quien tuvo una buena actuación ante Belgrano. En ese caso, Leonard Costa retrocedería a la defensa para ocupar el lugar de Iván Villalba.

La probable formación de la Lepra sería: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Álex Arce y Maximiliano Salas.

Maxi Salas jugó de titular y cumplió. EFE

Fluminense llega renovado

El conjunto brasileño llegará a Mendoza con otro ánimo después de haber conseguido una importante victoria en el Brasileirao. El Tricolor derrotó 3-2 a Palmeiras luego de remontar el encuentro y llegará con confianza a la revancha.

Además, Fluminense tendrá un nuevo entrenador tras la salida de Luis Zubeldía. El equipo brasileño terminó segundo en el Grupo C de la Libertadores, justamente detrás de Independiente Rivadavia, y ahora buscará dar vuelta la serie en territorio mendocino.

La probable formación del visitante será: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules, Nonato; Yeferson Soteldo, Hulk y Rodrigo Castillo. DT: Marcão.

Todo listo para una noche histórica

Independiente Rivadavia ya demostró en esta Copa que puede competir de igual a igual con los grandes del continente. Ahora tendrá 90 minutos para transformar esa ilusión en clasificación.

Malvinas Argentinas, 19 horas, Independiente Rivadavia-Fluminense. La Lepra va por los cuartos de final de la Copa Libertadores.



