La lapidaria frase del DT de Seattle sobre las trompadas tras vencer al Inter Miami de Messi en la final: "Lo tomo como un..."

Tras este lamentable desenlace, Brian Schmetzer , DT del elenco verdiazul, fue lapidario respecto de los incidentes: "Mi reacción es que lamentablemente esto quitará un poco de atención a una gran actuación del equipo. Puedo tomar como un cumplido que sus jugadores estaban frustrados, pero esa no debería ser la historia del partido", apuntó de manera filosa.

"La historia del partido no es lo que pasó después; la historia de este partido son los Sounders ", agregó el entrenador de 63 años en la misma sintonía. Y reveló el diálogo con tuvo con la Pulga en la cancha luego de la consagración: "Tuve un momento con Messi en el campo y le dije: 'Lo siento'".

En ese sentido, elogió al 10, pero lanzó una fuerte sentencia respecto de cómo lo anularon durante los 90 minutos: "Aun a su edad, Messi es muy bueno, tiene muchísima experiencia. Él es una superestrella y merece todos los cumplidos que yo le pueda dar, pero el día de hoy nuestro juego colectivo fue mucho mejor que él".

Por último, dedicó una palabra al DT y directivos del Inter Miami: "Mascherano es un gran entrenador, y antes del partido me felicitó por el equipo. Beckham nos esperó en el vestuario para felicitarnos; esa es clase. José Mas me habló y me dijo que tenemos un buen equipo. Esa es gente que está en lo más alto de este deporte. Esa es la historia", sentenció Schmetzer.