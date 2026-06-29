La inquietante predicción de un chamán sobre la Selección Argentina en el Mundial 2026: qué dijo

Un chamán lanzó una fuerte predicción sobre la Selección Argentina en el Mundial 2026. Qué anticipó para la Scaloneta y el posible campeón.

La sorpresiva predicción de un chamán sobre el desempeño de la Selección Argentina en el Mundiall 2026.

Con la Selección Argentina ya enfocada en los mata-mata del Mundial 2026, apareció un personaje inesperado que revolucionó las redes. Un chamán africano lanzó una predicción inquietante sobre el futuro del equipo de Lionel Scaloni y encendió las alarmas de los hinchas de la albiceleste.

Quien desató la polémica es Nana Kwaku Bonsam, un espiritualista de Ghana que en otras oportunidades ganó notoriedad por sus supuestos rituales vinculados al fútbol. Ahora volvió a quedar en el centro de la escena tras asegurar que Argentina no llegará lejos en la Copa del Mundo.

Según la predicción del chamán, la Selección argentina perdería contra un inesperado rival. EFE Qué predijo el chamán sobre Argentina Según sostuvo, la Selección Argentina sufrirá uno de los grandes batacazos del torneo y quedará eliminada en los 16avos de final frente a Cabo Verde, el sorpresivo rival que tendrá el equipo de Lionel Messi en el primer cruce de eliminación directa.

La profecía no tardó en viralizarse y generó que miles de usuarios respondieron con el ya clásico "anulo mufa".

Pero el chamán fue todavía más allá. Además de anticipar una temprana eliminación de Argentina, aseguró que el próximo campeón del mundo será Portugal, con Cristiano Ronaldo levantando la copa el 19 de julio.