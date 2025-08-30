La inesperada decisión que tomó Miguel Ángel Russo con Chiquito Romero en Boca: no ataja hace casi 10 meses

Antes de la visita de Boca a Aldosivi, Miguel Ángel Russo bajó el martillo y sorprendió a todos con una sorpresiva medida vinculada al experimentado arquero.

Miguel Ángel Russo dio a conocer a los concentrados de Boca para jugar frente a Aldosivi por la fecha 7 y, tal como estaba previsto, la lista es verdaderamente extensa: el DT citó ¡a 32 futbolistas! para viajar a Mar del Plata en busca de seguir al acecho tanto en la Zona A del Clausura como en la pelea por entrar a la Libertadores 2026.

El exentrenador de San Lorenzo volvió a aplicar la fórmula que utilizó en Mendoza ante Independiente Rivadavia y que, en definitiva, le sirvió para golear 3-0 a la Lepra y cortar así con la peor racha de la historia del Xeneize. Sin embargo, dentro de esta nueva nómina, lo que más llamó la atención fue un nombre en particular: Sergio Romero.

Y es que el experimentado arquero, si bien todavía se entrena normalmente con el plantel, nunca estuvo dentro de la consideración de Russo desde su regresó a Boca. Incluso, Chiquito tampoco fue tenido en cuenta por Fernando Gago ni Mariano Herrón durante el 2025: la última vez que atajó con la azul y oro fue en noviembre del año pasado, es decir, hace casi 10 meses.

Después de eso, pasó a ser el cuarto arquero por detrás de Leandro Brey, Javier Garcia y la posterior llegada de Agustín Marchesín. No obstante, será la primera convocatoria para Sergio Romero en el torneo Clausura (la última vez había sido en el Mundial de Clubes).