La inesperada decisión que tomó Miguel Ángel Russo con Chiquito Romero en Boca: no ataja hace casi 10 meses
Antes de la visita de Boca a Aldosivi, Miguel Ángel Russo bajó el martillo y sorprendió a todos con una sorpresiva medida vinculada al experimentado arquero.
Miguel Ángel Russo dio a conocer a los concentrados de Boca para jugar frente a Aldosivi por la fecha 7 y, tal como estaba previsto, la lista es verdaderamente extensa: el DT citó ¡a 32 futbolistas! para viajar a Mar del Plata en busca de seguir al acecho tanto en la Zona A del Clausura como en la pelea por entrar a la Libertadores 2026.
El exentrenador de San Lorenzo volvió a aplicar la fórmula que utilizó en Mendoza ante Independiente Rivadavia y que, en definitiva, le sirvió para golear 3-0 a la Lepra y cortar así con la peor racha de la historia del Xeneize. Sin embargo, dentro de esta nueva nómina, lo que más llamó la atención fue un nombre en particular: Sergio Romero.
Y es que el experimentado arquero, si bien todavía se entrena normalmente con el plantel, nunca estuvo dentro de la consideración de Russo desde su regresó a Boca. Incluso, Chiquito tampoco fue tenido en cuenta por Fernando Gago ni Mariano Herrón durante el 2025: la última vez que atajó con la azul y oro fue en noviembre del año pasado, es decir, hace casi 10 meses.
La lista de citados de Russo en Boca, con Romero como la gran sorpresa
Después de eso, pasó a ser el cuarto arquero por detrás de Leandro Brey, Javier Garcia y la posterior llegada de Agustín Marchesín. No obstante, será la primera convocatoria para Sergio Romero en el torneo Clausura (la última vez había sido en el Mundial de Clubes).
Esta medida de Russo de citar a todos los jugadores se da con el fin de seguir fortaleciendo al grupo, a tal punto que los lesionados (Marco Pellegrino y Ander Herrera) también forman parte de la delegación en Mar del Plata. Por otra parte, el único futbolista que quedó afuera fue Cristian Lema, que se entrena hace ya un tiempo apartado y se irá libre en diciembre.