La impactante revelación de Emanuel Mammana tras ser operado de urgencia: "Me salvaron la vida"

Emanuel Mammana habló por primera vez después del grave cuadro que sufrió durante el partido entre Newell's y Vélez y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. El defensor agradeció a quienes lo acompañaron durante los últimos días y tuvo un reconocimiento especial para los médicos que lo atendieron en Rosario.

“Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Mammana también agradeció los mensajes y las muestras de apoyo que recibió desde que ocurrió el episodio. “Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos”, señaló.

El defensor de Vélez debió abandonar el encuentro a los 10 minutos del segundo tiempo, luego de protagonizar un fuerte choque con su compañero Tomás Marchiori . El arquero salió para despejar un centro y terminó impactando contra Mammana , quien quedó tendido en el campo de juego con evidentes signos de dolor.

Mientras el futbolista era atendido, Lucas Robertone tuvo una doble intervención sobre la línea para evitar el gol de Newell's. Mammana no pudo continuar y Lisandro Magallán ingresó en su lugar.

El defensor fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y se le colocó un tubo de avenamiento pleural. El diagnóstico informado por Vélez detalló que Mammana sufrió un “traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y neumotorax”. El futbolista permaneció internado en Cuidados Intensivos.

PARTE MÉDICO



Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.



Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.



Emmanuel está estable, en… pic.twitter.com/3Jq7XfXilY — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2026

"Me salvaron la vida"

En su publicación, Mammana dedicó un párrafo especial al personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario, donde recibió la primera atención. “Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario, Gracias por como actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida. No tengo suficientes palabras para agradecerles”, manifestó.

También destacó el acompañamiento de Vélez y de sus familiares durante la emergencia. “También quiero agradecer a toda la gente de Vélez, que desde el primer momento hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle”, expresó.

Por último, Mammana agradeció especialmente a su mujer y a su familia por haber estado junto a él desde el momento del episodio. “Desde el momento en que pasó todo no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba en un momento tan difícil”, escribió.

Emanuel Mammana se expresó a través de Instagram.

El defensor cerró su mensaje con una reflexión sobre lo ocurrido y anticipó cómo encarará la recuperación: “Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida, la familia y a las personas que están cerca cuando realmente las necesitás”.

“Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad. Y gracias de corazón a todos los que estuvieron conmigo. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte”, concluyó.