La impactante estadística de las 10 ligas más importantes del mundo ¡que lidera Deportivo Riestra!

Con 23 encuentros sin perder de local, Deportivo Riestra se ubica en la cima de un listado que incluye a 198 equipos de las principales ligas del mundo.

Deportivo Riestra atraviesa un presente histórico y lo confirma con números que sorprenden al fútbol argentino e internacional. Tras la victoria 3-0 frente a Sarmiento por la fecha 6 del Torneo Clausura, el equipo alcanzó los 23 partidos consecutivos sin perder en condición de local, una marca que lo coloca en lo más alto de un ranking mundial.

Según el listado, que contempla a los 198 equipos de las diez ligas más relevantes según la IFFHS -Serie A, LaLiga, Premier League, Brasileirão, Bundesliga, Liga Profesional, Primeira Liga, Ligue 1, Belgian Pro League y Eredivisie-, Riestra supera a clubes de enorme tradición. El segundo puesto lo ocupa Aston Villa, con 22 encuentros invicto en Inglaterra, y tercero aparece la Roma, con 18 partidos en Italia.

Además, el Malevo se destaca por otro registro sobresaliente: es el equipo que más minutos acumula sin recibir goles como local, con un total de 851', un dato revelado por el periodista Gastón Trucco, especializado en estadísticas deportivas.

estadisticas riestra Deportivo Riestra supera a Aston Villa y Roma en partidos sin derrotas de local. X

Deportivo Riestra, on fire La racha positiva de Riestra comenzó el 13 de junio de 2024, cuando el entonces conjunto dirigido por Cristian “Ogro” Fabbiani sorprendió a River con un triunfo por 2-0 en el estadio Guillermo Laza. Desde entonces, acumula 12 victorias, 11 empates, 28 tantos a favor y solo ocho en contra en su casa, lo que lo convierte en un rival especialmente difícil para cualquiera que lo visita.