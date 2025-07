La honestidad brutal de Gabriel Ávalos sobre las chances de Independiente en el Clausura: "Si me pongo a ver los partidos..."

El delantero y uno de los grandes referentes de los Avellaneda expresó que el plantel sabe más que nadie dónde está parado y compartió la mirada del entrenador -lo dijo en varias ocasiones-, respecto a que Indepediente no entra entre los candidatos para quedarse con el Clausura .

"Si me pongo a ver los partidos que hemos hecho hasta ahora, estoy de acuerdo con él. Esa crítica tanto individual como grupal la tenemos en el vestuario. Sabemos que no arrancamos muy bien, pero también es muy positivo que lo sepamos porque tenemos un gran plantel, con jugadores preparados y un muy buen nivel para afrontar cosas, comentó Ávalos en charla con F12 en ESPN.

Gabriel Ávalos habló de su actualidad y la de Independiente. Gabriel Ávalos habló de su actualidad y la de Independiente. Video: ESPN

A su vez, el jugador de la Selección de Paraguay destacó el proyecto de Julio Vaccari desde el momento de su llegada a mediados de 2024 y fue muy positivo con recuperar el gran nivel del equipo: "Desde que llegó Julio a esta parte las cosas se hicieron muy bien. Si bien no hemos demostrado en estos primeros tres partidos, no significa que no lo podamos hacer de nuevo. Esto conlleva mucho trabajo y concentración. Estamos en un camino muy bueno para lograr cosas, hay que seguir así", dijo el delantero de 34 años.