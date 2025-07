Julio Vaccari se responsabilizó por el mal presente de Independiente y dejó una fuerte autocrítica: "Me preocupa que..."

La conferencia de Julio Vaccari post derrota de Independiente ante Gimnasia

En ese sentido, el principal apuntado por el mal presente futbolístico de los de Avellaneda es la cabeza del grupo: Vaccari, que después del partido hizo una profunda autocrítica y se responsabilizó por completo de la actualidad de sus dirigidos: "No me gustó el primer tiempo, sí el segundo. Si bien los caminos no fueron los correctos, me gustó el cambio de actitud de un tiempo a otro, buscando pasar por arriba al rival. Pero que no lo hayamos encontrado es mi culpa”.