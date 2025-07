La polémica frase de Facundo Farías que desató la bronca en Estudiantes: el jugador ya pidió disculpas públicas

Las declaraciones de Facundo Farías sobre sus deseos de volver a Colón

"La verdad que tenía muchas ganas (de volver a Colón) y saben muy bien lo que intenté. Así que si no es ahora, sé que va a ser más adelante y que me voy a retirar acá. Hablé con los dirigentes, justo vi que el Pulga volvió y tenía mucha ilusión de que podamos llegar a volver este año. Así que quería aportar desde mi lado, pero no se pudo", comentó en primera instancia el atacante de 22 años.